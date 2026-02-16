Баста Ташкенттегі концертіне уақытында жете алмай, шоуды кейінге қалдырды
Әнші 12 ақпанда Астанада, 14 ақпанда Алматыда өнер көрсеткен. Ал келесі концерті 15 ақпанға Ташкент қаласында жоспарланған болатын. Алайда орындаушының Instagram парақшасында жарияланған видеосына сүйенсек, ұшақ Ташкентке қонар алдында кері бұрылған.
Жарияланымдарға қарағанда, әртіс діттеген жеріне автокөлікпен жетуге де тырысқан. Алайда бұл жағдай концерт кестесіне елеулі өзгеріс енгізіп, шоу 17 ақпанға шегерілді.
Сурет: Instagram/bastaakanoggano
Аталмыш жағдай өзге қалалар мен шетелден келген жанкүйерлердің көңілін қалдырды. Олардың айтуынша, көпшілігі жұмыс кестесін алдын ала реттеп, жолға шығып қойған. Сондай-ақ олар барып-қайту әуе билеттері мен Ташкенттегі қонақүй шығындарының зая кеткеніне наразы.
Кейбір жанкүйерлер реніштерін жасырмай, әншіні жауапсыздық танытты деп айыптады. Олардың пікірінше, кәсіби әртіс форс-мажорлық жағдайлардың алдын алу үшін концерт өтетін елге кемінде бір күн бұрын келуі тиіс.
"Әртіс концерт болатын елге кем дегенде таңертең келуі керек. Сонда тосын жағдай туындаса, мәселені шешуге уақыт болар еді. Мен басқа елден ұшып келдім. Енді менің барлық шығынымды кім өтейді?" – деп жазды пікір қалдырған жанкүйерлердің бірі.
