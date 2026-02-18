#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Мәдениет және шоу-бизнес

Ресейде танымал қазақстандық рэперге қатысты іс қозғалды

Ресейде танымал қазақстандық рэперге қатысты іс қозғалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 16:37 Сурет: Instagram/biggunwest
Ресейдің Санкт-Петербург қаласында қазақстандық рэпер Руслан Гоминовқа (Ганвест) қатысты әкімшілік іс қозғалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы өзінің Telegram-арнасында "Лига безопасного интернета" қоғамдық ұйымының басшысы Екатерина Мизулина мәлімдеді.

"Санкт-Петербург қаласы бойынша Ресей ІІМ Бас басқармасы орындаушы Ганвестке қатысты бірқатар әндерінде есірткі заттарын тұтынуды насихаттады деген күдікпен әкімшілік құқықбұзушылық туралы іс қозғады. Қазіргі уақытта әкімшілік тергеу жүргізілуде, материалдар сараптамаға жолданған. Бұл туралы біздің үндеуімізге берілген ресми жауапта айтылған",- деді ол.

Жарияланған құжатта Ганвестке қатысты арыз 2026 жылдың қаңтар айында түскені айтылған. Психологиялық-лингвистикалық сараптамаға оның "ВКонтакте" әлеуметтік желісінде жарияланған композициялары жіберілген.

Ганвест лақап атымен танымал Руслан Гоминов Ақтау қаласында дүниеге келген. Жасы – 33-те. Ол 2018 жылы "Никотин" әні арқылы кеңінен танылды. 2025 жылдың ортасынан бастап сөйлеу мәнерінде "пэпэ", "шнейне", "фа", "ватафа" секілді түсініксіз дыбыстарды жиі қолдануының арқасында қайтадан танымал бола бастады. Бұл дыбыстар кейбір деректерде Туретт синдромы кезіндегі сөйлеу тиктерін еске салатыны айтылған. Ашық ақпарат көздерінде ол қазақстандық әрі ресейлік рэпер ретінде сипатталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда полиция түнгі клубтың қызметін тоқтатты
17:50, Бүгін
Алматыда полиция түнгі клубтың қызметін тоқтатты
Rixos Aktau-ға қатысты іс қозғалды
16:21, 04 ақпан 2024
Rixos Aktau-ға қатысты іс қозғалды
Шерзат Полаттың әкесіне қатысты қылмыстық іс қозғалды
14:10, 12 желтоқсан 2024
Шерзат Полаттың әкесіне қатысты қылмыстық іс қозғалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
19:02, Бүгін
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
18:35, Бүгін
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
18:13, Бүгін
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
17:50, Бүгін
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: