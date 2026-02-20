#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Мәдениет және шоу-бизнес

Купальник дефилесі болмайды: Рамазан айына байланысты Қазан қаласындағы сұлулық байқауына өзгерістер енгізілді

Купальник дефилесі болмайды: Рамазан айына байланысты Қазан қаласындағы сұлулық байқауына өзгерістер енгізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 11:53 Сурет: Telegram/MISS BRICS 2026
Татарстан астанасында өтетін "Miss BRICS" сұлулық байқауы Рамазан айының кіруіне байланысты шомылу киімдерінің дефилесінсіз өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 18 ақпанда өткен баспасөз мәслихатында байқау президенті Динара Саляхова мәлімдеді.

"Бізде ораза айы басталады, сондықтан бағдарламада купальник қарастырылмаған. Қонақтар келетіндіктен, олардың барлығына қыздар спорттық киіммен шығатынын алдын ала ескерттік", – деді ол.

Өз кезегінде Татарстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Лейла Фазлеева купальниксіз формат бастапқыдан-ақ жоспарланғанын айтты.

Байқау 1–8 наурыз аралығында өтеді. Оған БРИКС елдерінен 19 мемлекеттің өкілдері қатысады. Атап айтқанда, Бразилия, Үндістан, Қытай, Қазақстан, Таиланд, Египет, Оңтүстік Африка Республикасы, Нигерия, Вьетнам, Малайзия және басқа елдер бар.

Қатысушылар үш жас санатына бөлінеді:

  1. Miss BRICS – 18 бен 25 жас аралығындағы арулар;
  2. Mrs BRICS – 30 жастан асқан, тұрмыстағы әйелдер;
  3. Little Miss BRICS – балалар.

Қазақстан атынан әзірге екі қатысушы белгілі. Оның бірі – 35 жастағы блогер, кәсіпкер, екі баланың анасы Ольга Мигунова.

Сурет: Telegram/MISS BRICS 2026

Екінші қатысушы – Арина Каторгина. Балақай тай боксымен айналысады.

Сурет: Telegram/MISS BRICS 2026

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ең беделді сұлулық байқауында 51 жастағы қазақстандық әйел Ұлыбритания атынан шықпақ
12:20, 25 қазан 2025
Ең беделді сұлулық байқауында 51 жастағы қазақстандық әйел Ұлыбритания атынан шықпақ
Miss Univers байқауында Қазақстан намысын кім қорғайды
14:21, 02 қараша 2025
Miss Univers байқауында Қазақстан намысын кім қорғайды
Астанада Рамазан айына орай тегін автобус қатынайды
09:53, 24 наурыз 2023
Астанада Рамазан айына орай тегін автобус қатынайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
13:04, Бүгін
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
12:43, Бүгін
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
12:28, Бүгін
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
12:05, Бүгін
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: