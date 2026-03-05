#Референдум-2026
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайберген ТҮРКСОЙ ұйымының ең жоғары наградасына ие болды

Димаш Құдайберген ТҮРКСОЙ ұйымының ең жоғары наградасына ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 20:11 Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген түркі әлемі мәдениетін дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін ТҮРКСОЙ ұйымының ең жоғары наградасы саналатын "Түркі әлемінің мәдени елшісі" атаулы орденімен марапатталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сондай-ақ Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, актриса Самал Еслямоваға түркі және әлемдік кино өнерінің дамуына қосқан айрықша үлесі үшін "Түркі әлемінің үздік әртісі" номинациясы бойынша ТҮРКСОЙ-дың арнайы жүлдесі табысталды.

ТҮРКСОЙ ұйымының бас хатшысы Сұлтан Раев марапаттардың маңызына тоқталып, қазақстандық мәдениет қайраткерлерінің ортақ түркі мәдени кеңістігін нығайтудағы рөлі туралы айтты.

"Бүгін біз өнер арқылы түркі әлемін шынайы біріктіріп жүрген тұлғаларды құрметтеп отырмыз. Димаш Құдайберген музыка арқылы мәдени елші миссиясын атқарып келеді. Ал, Самал Еслямова қазақстандық кино өнерінің символына айналды. Бұл марапаттар – олардың еңбегіне берілген лайықты құрмет", – деді ТҮРКСОЙ бас хатшысы.

Өз кезегінде Димаш Құдайберген марапатты қабылдай отырып, өнер адамы үшін ең үлкен марапат – халықтың қолдауы екенін атап өтті.

"Өнер адамы үшін ең жоғары марапат – халықтың мойындауы мен қолдауы. Бұл марапатты мен елдеріміз арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың нығаюын білдіретін маңызды белгі ретінде қабылдаймын. Бұл марапат жеке өзіме емес, бүкіл қазақ халқына көрсетілген құрмет пен ілтипат деп білемін", – деді өнер иесі.

Айта кетейік, Димаш бұл марапатқа ие болған екінші тұлға. Бұған дейін мұндай атақ Түркияның Нобель сыйлығының лауреаты, профессор Азиз Санджарға берілген болатын.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайберген Ақтау тұрғындарын маңызды жайтпен құттықтады
09:35, 08 сәуір 2025
Димаш Құдайберген Ақтау тұрғындарын маңызды жайтпен құттықтады
Тоқаев Түркия Республикасының ең жоғары мемлекеттік орденімен марапатталды
23:05, 29 шілде 2025
Тоқаев Түркия Республикасының ең жоғары мемлекеттік орденімен марапатталды
Димаш Құдайберген қазақстандықтарды Жаңа жылмен құттықтады
22:50, 31 желтоқсан 2024
Димаш Құдайберген қазақстандықтарды Жаңа жылмен құттықтады
