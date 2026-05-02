Меруерт Өтекешева "Қыз Жібек" фильміндегі камзолға қатысты даулы жағдайға пікір білдірді
Сурет: Instagram/mayabekbayeva
"Қыз Жібек" көркем фильмінде басты рөлді сомдаған 75 жастағы актриса Меруерт Өтекешева соңғы уақытта өз есімімен байланысты оқиғаларға қатысты кең көлемді сұхбат берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 1 мамыр күні әлеуметтік желіде қазақстандық тележүргізуші, журналист әрі продюсер Майя Бекбаева мәлімдеді. Оның айтуынша, сұхбат түсірілімі камзолға байланысты дау туындамай тұрып-ақ басталған.
"Бұл мәселе біздің түсірілім барысында өрбіді. Меруерт апай осы жағдайға қатысты пікірін дәл осы сұхбат аясында білдіруді жөн көрді. Ол камзол туралы да, Баян Алагөзова ұсынған бір миллион теңге көлеміндегі зейнетақы мәселесі туралы да барлық сұрақтарға жауап береді", – деп мәлімдеді Бекбаева алдағы бағдарламаның аңдатпасында.
Жүргізуші соңғы күндері қызу талқыланған жайттарды айтумен қатар, көрермендер бұл сұхбаттан танымал кеңестік және қазақстандық театр және кино актрисасының өмір жолы жайлы да мол мағлұмат алатынын атап өтті. Сұхбатта кино өнері, рөлдері, отбасысы және, әрине, махаббат тақырыптары қозғалады.
"Бұл бағдарлама көпшілікке қызықты болады деп ойлаймын. Түрлі сұрақтарға жауап іздеген көрермендер үшін осы сұхбатта бәрі ашық айтылады деп сенемін. Сондықтан баршаңызды біздің бағдарламаны көруге шақырамыз", – деді Меруерт Қаратайқызы.
Оның айтуынша, бұл бағдарлама жуырда Майя Бекбаеваның YouTube-арнасында жарық көреді.
Бұған дейін Баян Алагөзова Меруерт Өтекешоваға үндеу жасап, ай сайын миллион теңге ұсынғанын жазғанбыз.
