#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
462.91
542.16
6.16
Мәдениет және шоу-бизнес

Меруерт Өтекешева "Қыз Жібек" фильміндегі камзолға қатысты даулы жағдайға пікір білдірді

Меруерт Өтекешева "Қыз Жібек" фильміндегі камзолға қатысты даулы жағдайға пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.05.2026 09:53
"Қыз Жібек" көркем фильмінде басты рөлді сомдаған 75 жастағы актриса Меруерт Өтекешева соңғы уақытта өз есімімен байланысты оқиғаларға қатысты кең көлемді сұхбат берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 1 мамыр күні әлеуметтік желіде қазақстандық тележүргізуші, журналист әрі продюсер Майя Бекбаева мәлімдеді. Оның айтуынша, сұхбат түсірілімі камзолға байланысты дау туындамай тұрып-ақ басталған.

"Бұл мәселе біздің түсірілім барысында өрбіді. Меруерт апай осы жағдайға қатысты пікірін дәл осы сұхбат аясында білдіруді жөн көрді. Ол камзол туралы да, Баян Алагөзова ұсынған бір миллион теңге көлеміндегі зейнетақы мәселесі туралы да барлық сұрақтарға жауап береді", – деп мәлімдеді Бекбаева алдағы бағдарламаның аңдатпасында.

Жүргізуші соңғы күндері қызу талқыланған жайттарды айтумен қатар, көрермендер бұл сұхбаттан танымал кеңестік және қазақстандық театр және кино актрисасының өмір жолы жайлы да мол мағлұмат алатынын атап өтті. Сұхбатта кино өнері, рөлдері, отбасысы және, әрине, махаббат тақырыптары қозғалады.

"Бұл бағдарлама көпшілікке қызықты болады деп ойлаймын. Түрлі сұрақтарға жауап іздеген көрермендер үшін осы сұхбатта бәрі ашық айтылады деп сенемін. Сондықтан баршаңызды біздің бағдарламаны көруге шақырамыз", – деді Меруерт Қаратайқызы.

Оның айтуынша, бұл бағдарлама жуырда Майя Бекбаеваның YouTube-арнасында жарық көреді.

Бұған дейін Баян Алагөзова Меруерт Өтекешоваға үндеу жасап, ай сайын миллион теңге ұсынғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: