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Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстан мен Вьетнамның мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығы: Аида Балаева мен Фам Тхи Тхань Ча кездесті

Аида Балаева, Фам Тхи Тхань Ча, кездесу, Қазақстан, Вьетнам , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 18:39 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Вьетнамдағы Қазақстан мәдениеті күндері аясында ҚР премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Вьетнам Социалистік Республикасы премьер-министрінің орынбасары Фам Тхи Тхань Чамен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство баспасөз қызметінің хабарлауынша, кездесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың перспективалы бағыттары талқыланды.

"Бүгінде елдеріміз арасындағы қарым-қатынас жаңа кезеңге қадам басты. Өткен жылы Қазақстан мен Вьетнам арасындағы байланыстар стратегиялық әріптестік деңгейіне көтерілді. Бұл саяси және экономикалық ынтымақтастықпен қатар, мәдени-гуманитарлық ықпалдастықты да одан әрі тереңдетуге мол мүмкіндік береді. Біз Вьетнамдағы мәдени және креативті индустриялардың дамуын үлкен қызығушылықпен бақылап отырмыз. Осы орайда кинематография, орындаушылық өнер мен мәдени туризмнен бастап, мәдени мұраны сақтау, дәстүрлі қолөнер және заманауи дизайн салаларына дейінгі бірқатар бағыт бойынша өзара ынтымақтастықтың әлеуеті зор екенін көріп отырмыз. Бұл салалардағы тәжірибе алмасу екіжақты байланыстарымызға тың серпін беретініне сенімдімін", – деді Аида Балаева.
Кездесу, Қазақстан, Вьетнам, Аида Балаева, Фам Тхи Тхань Ча , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 18:39

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Тараптар дәстүрлі қолөнермен, жергілікті салт-дәстүрлермен және ұлттық тағамдармен танысу, шеберлік сабақтары мен шығармашылық бағдарламаларға қатысу арқылы саяхатшыларды елдің мәдени ортасына етене араластыруды көздейтін креативті туризм саласындағы ынтымақтастыққа ерекше назар аударды.

Сонымен қатар Аида Балаева кинематография саласындағы байланысты жандандыруды ұсынды. Атап айтқанда, екі елдің кино апталықтарын өткізу, Қазақстан мен Вьетнам кинематографистерінің фестивальдерге қатысу аясын кеңейту, екі мемлекеттің аумағында кино түсірілімдерін ұйымдастыру және бірлескен киножобаларды жүзеге асыру мәселелері сөз болды.

Қазақстан мен Вьетнамның мәдени мұра нысандарын, тарихи қалаларын, музейлерін, қолөнер орталықтарын, фестивальдері мен заманауи мәдени кеңістіктерін қамтитын кешенді туристік бағыттарды бірлесіп әзірлеу де перспективалы бастамалардың бірі ретінде аталды.

Кездесу қорытындысы бойынша тараптар өзара ықпалдастықты одан әрі нығайтуға және бірлескен бастамаларды ілгерілетуге мүдделі екенін білдірді.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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Дауыс беру #129 сайлау учаскесінде өтті, ол Ұлттық академиялық кітапхана ғимаратында орналасқан. Бүгінгі оқиғаның маңыздылығын айтып, вице‑премьер жаңа Конституцияны қабылдау елдің одан әрі дамуы үшін маңызды кезең екенін атап өтті. «Әрбір ұлт, әрбір ел өз дамуының жолын іздейді. Қазақстан да одан тыс қалған жоқ. Халықтық Конституцияны қабылдау әділ әрі прогрессивті Қазақстан құруға бағытталған. Қазақтандықтар дұрыс таңдау жасайды деп үміттенемін», – деді Аида Балаева.
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