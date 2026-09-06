Дүниежүзілік көшпенділер ойындары: "Гүлдер" ансамблі "Этно-би" байқауында Гран-при иеленді
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, өнер додасына Моңғолия, Түркия, Болгария, Тыва Республикасы, Саха Республикасы (Якутия), Үндістан, Пәкістан, Қырғызстан және басқа да елдерден келген кәсіби ұжымдар қатысты.
"Гүлдер" TURAN ансамблінің музыкасына қойылған "Ер Тұран" және STEPPE SONSE тобының музыкасына жазылған "Қорқыт" атты екі хореографиялық қойылымды көпшілікке ұсынды.
Қазылар алқасы ансамбльдің орындау шеберлігімен қатар, балетмейстерлердің кәсіби дайындығын да бағалады.
Байқау қорытындысында шығармашылық еңбектің нәтижесі ретінде Анвара Садықова мен "Гүлдер" ансамблі Гран-при иеленді.Халықаралық байқау бағдарламасына Анвара Садықова, Алмат Шәмшиев, Ернұр Қарықбол және Дана Мұсаның хореографиялық қойылымдары енді.
Сонымен қатар фестиваль барысында ансамбль кеңейтілген хореографиялық бағдарламамен өнер көрсетіп, гала-концертте Морис Равельдің музыкасына қойылған "Замана жаңғырығы" этно-балетін орындады.
Бұған дейін танымал түрік актері өз үйінен өлі күйінде табылғаны хабарланған.