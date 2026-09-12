Леди Гага алғаш рет ана атанды
Page Six басылымының мәліметінше, 40 жастағы әнші мен 42 жастағы Поланскиді жаңа туған сәбиімен бірге Солтүстік Калифорнияда серуендеп жүрген жерінен көрген. Портал жариялаған эксклюзивті фотосуреттерде Леди Гага сәбиді кеудесіне тағылатын арнайы тасымалдағышпен көтеріп жүргені көрінеді.
Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r https://t.co/NE1Vr5EZwx— Page Six (@PageSix) September 12, 2026
Әзірге баланың аты-жөні, жынысы және нақты туған күні белгісіз.
Кейін баланың дүниеге келгенін PEOPLE басылымына дереккөз растаған. Сондай-ақ онда Леди Гага мен Майкл Поланскидің тұңғышы дүниеге келгені туралы алғаш болып Page Six жазғаны атап өтілді.
Леди Гага мен Майкл Полански 2019 жылы кездесе бастаған, ал 2024 жылы олар үйленуге ниетті екенін жариялады. Соңғы айларда жұп көпшілік алдына іс жүзінде бірге шықпаған.
A new star is born. 🥹⭐ Read all the details on Lady Gaga and Michael Polansky's newest addition here: https://t.co/C6kTbLrSSi https://t.co/EJdt2Pe5pM— E! News (@enews) September 12, 2026
Әнші бұған дейін бірнеше рет ана болғысы келетінін айтқан. 2025 жылдың наурызында The New York Times басылымына берген сұхбатында ол бұрын ана болудан қорыққанын, алайда уақыт өте келе өмірінің бұл кезеңін асыға күтетінін мойындады. Ал 2025 жылдың қазанында Стивен Колбердің шоуында Гага ана болуды өзінің "келесі басты рөлі" деп атаған.