Моңғолияда 60 тонналық газ таситын көлік жарылды

News.mn ақпараттық порталының хабарлауынша, жарылыс 2024 жылдың 24 қаңтарына қараған түні болған.

Оқиға орнында құтқарушылар мен өрт сөндірушілер жұмыс істеп жатыр, қираудың нақты ауқымы мен зардап шеккендердің саны әлі белгісіз.

Алайда мамандар төтенше жағдай қызметінің үш қызметкері мен тағы екі адам қаза тауып, 20-дан астам көлік өртенгенін нақтылап отыр.

Жарияланған мәліметтерге қарағанда, күшті жарылыс салдарынан жүк көлігі 30-40 метрге лақтырылған.

Vehicle with 60 tons of gas explodes in Mongolia pic.twitter.com/WU1kKuzBi8