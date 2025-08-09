#Қазақстан
Оқиғалар

Тоқаев Сингапур Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Тоқаев Сингапур президентінің құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2025 11:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Сингапур Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Тарман Шанмугаратнамды Сингапур Республикасы тәуелсіздігінің 60 жылдық мерейтойымен құттықтады.

"Бүгінде еліңіз тұрақты өсіп-өркендеудің, тиімді басқарудың және инновациялық жаңғырудың озық үлгісін көрсетіп отыр. Осы орайда, Сіздің биік мақсаттарға жетелейтін бірегей бастамаларыңыздың табысты жүзеге асуына тілектеспін. Сингапур – Қазақстанның Оңтүстік-Шығыс Азиядағы сенімді серіктесі. Екі ел арасындағы ықпалдастықтың тұғыры берік, мүмкіндігі мол екенін айрықша атап өтуге болады", - деп жазылған жеделхатта.

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Вашингтонда Әзербайжан мен Армения елдері арасында қол қойылған келісімді тарихи жетістік деп санайтынын айтқан еді.

Айдос Қали
