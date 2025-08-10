#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

ТЖМ ең қауіпті 15 мұздақ көлдерден арналар арқылы су төгу жұмыстарын жүргізуде

ҚР ТЖМ, көлдер, су төгу, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2025 12:46 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Еліміздің таулы аймақтарында сел қауіпті кезеңнің белсенді фазасы жалғасуда. Мұздақ көлдердің жарылуы мен сел тасқынының жүруіне байланысты төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында республика аумағында ауқымды алдын алу шаралары жүргізілуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметі бүгінгі күні Қазақстанда 610 сел қаупі бар учаске мен 970 мұздақ-мұздық көл бар. Гидрометеорологиялық жағдайды бақылауды 118 тұрақты және маусымдық бекет, сондай-ақ ҚР ТЖМ "Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесінің 30 диспетчерлік пункт жүзеге асырады.

Көл, ТЖМ, су төгу жұмыстары, аптап ыстық, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2025 12:46

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

"Маусым басынан бері қауіпті учаскелерге 694 жерүсті және 14 әуе-визуалды тексеру жүргізілді. Уақтылы ден қою және шұғыл тапсырмаларды орындау үшін 11 авариялық-механикаландырылған бригада құрылды. Сел қаупі бар аймақтарда 166 ескерту және 3 ақпараттық қалқан орнатылды. Алдын алу шаралары аясында қауіпті аймақтарда орналасқан халық пен кәсіпорындарға 1692 ескерту-хабарлама мен ұсыныс берілді. Ең қауіпті 15 мұздақ көлде алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Мұздақ көлдерден сифондар, эвакуациялық және мұздақ көл ішіндегі арналар арқылы 2 102,72 мың текше метр су төгілді". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Арна, ТЖМ, тау, көлдер, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2025 12:46

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

"Қазавиақұтқару" АҚ-пен бірлесіп 23 биік таулы учаскеге арнайы жабдықталған бригадаларды, батиметриялық өлшеулер жүргізу үшін барлау топтарын және тәулік бойы мониторинг ұйымдастыруға арналған бақылаушыларды жеткізу бойынша авиациялық операциялар орындалды.

Тау, арна, көлдер, ТЖМ, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2025 12:46

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

ҚР ТЖМ "Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесі мұздақ көлдерді босату бойынша алдын алу шараларын жалғастыруда.

Бұған дейін Қаламқас кен орнында жол апаты болып, екі адам зардап шеккенін хабарлағанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
