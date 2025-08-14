#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Оқиғалар

Оралда қоқыс контейнерінен шақалақ табылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 16:41 Фото: Zakon.kz
Оқиға 2025 жылғы 14 тамызда Зачаганск шағынауданындағы Бірлік көшесі, 17-үйдің ауласында болған. Бұл маңда құқық қорғау қызметкерлері жұмыс істеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, "102" пультіне қоқыс контейнерінен сәби табылғаны туралы ақпарат түскен. Оқиға орнына жедел-тергеу тобы барған.

Облыстық Полиция департаменті ақпаратта растады.


"Орал қаласында жаңа туған нәрестенің мәйіті табылуына байланысты полиция қызметкерлері ананы анықтау үшін жедел-іздестіру шараларын жүргізіп жатыр және оқиғаның мән-жайын анықтауға тексеру жүргізілуде", – деді БҚО ПД өкілдері.

Оқиға бойынша қажетті сараптамалар тағайындалды. Тергеу мүддесіне байланысты басқа мәліметтер жария етілмейді.

Еске салсақ, бұған дейін Өскеменде де жаңа туған нәрестенің мәйіті қоқыс жәшігінен табылған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанадағы LRT жолақысының алдын ала құны белгілі болды
Оқиғалар
15:17, Бүгін
Астанадағы LRT жолақысының алдын ала құны белгілі болды
Павлодарда бесінші қабаттан лақтырылған ер бала ауруханадан шығарылды: бала мен ананың қазіргі хәлі қандай
Оқиғалар
14:16, Бүгін
Павлодарда бесінші қабаттан лақтырылған ер бала ауруханадан шығарылды: бала мен ананың қазіргі хәлі қандай
Өгей қызын зорлаған: 45 жастағы қазақстандық өмір бойына бас бостандығынан айырылды
Оқиғалар
13:15, Бүгін
Өгей қызын зорлаған: 45 жастағы қазақстандық өмір бойына бас бостандығынан айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: