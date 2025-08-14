Оралда қоқыс контейнерінен шақалақ табылды
Фото: Zakon.kz
Оқиға 2025 жылғы 14 тамызда Зачаганск шағынауданындағы Бірлік көшесі, 17-үйдің ауласында болған. Бұл маңда құқық қорғау қызметкерлері жұмыс істеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Белгілі болғандай, "102" пультіне қоқыс контейнерінен сәби табылғаны туралы ақпарат түскен. Оқиға орнына жедел-тергеу тобы барған.
Облыстық Полиция департаменті ақпаратта растады.
"Орал қаласында жаңа туған нәрестенің мәйіті табылуына байланысты полиция қызметкерлері ананы анықтау үшін жедел-іздестіру шараларын жүргізіп жатыр және оқиғаның мән-жайын анықтауға тексеру жүргізілуде", – деді БҚО ПД өкілдері.
Оқиға бойынша қажетті сараптамалар тағайындалды. Тергеу мүддесіне байланысты басқа мәліметтер жария етілмейді.
Еске салсақ, бұған дейін Өскеменде де жаңа туған нәрестенің мәйіті қоқыс жәшігінен табылған еді.
