#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Оқиғалар

Алматы облысында полицей өз өмірін қауіпке тігіп, екі адамды құтқарды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 13:57 Фото: Zakon.kz
Алматы облысында учаскелік полицей өз өмірін қауіпке тігіп, екі адамды құтқарып қалды. Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 15 тамызда ІІМ мәлімдемесінен белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, 14 тамыз күні Қарасай аудандық полиция басқармасына жедел жәрдем бригадасынан жеке тұрғын үйлердің бірінде жанжал болғаны туралы хабарлама түсті.

"Оқиға орнына дереу учаскелік полиция инспекторы Бахыт Ғұмаров жетті. Үйге кірген сәтте ол бір ер адамның екіншісіне ас үй пышағымен соққы жасап жатқанын көрді. Секундтардың өзі шешуші сәт болған жағдайда, инспектор шабуылдаушының қолындағы қаруды шебер қағып түсіріп, оны дереу құрықтады. Осылайша ол қайғылы жағдайдың алдын алды".

Сурет: polisia.kz

Алдын ала мәлімет бойынша, жанжалға қатысушылар алкогольдік ішімдік ішкен. Келіспеушілік барысында олардың бірі ет шабуға арналған пышақпен қарсыласына бірнеше рет соққы жасап, оның өміріне қауіп төндірген. Үй иесі жанжалды тоқтатпақ болып араласқанда, өзі де жарақат алды.

"Ауыр жарақат алған жәбірленуші жансақтау бөліміне жеткізілді, ал екінші зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды",- делінген ақпаратта.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Бұған дейін Оралда екі қыздан 1,6 келі синтетикалық есірткі тәркіленгендігін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Үндістан Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады
Оқиғалар
16:01, Бүгін
Мемлекет басшысы Үндістан Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: