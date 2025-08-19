#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540
630.72
6.72
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540
630.72
6.72
Оқиғалар

Жалған зейнетақы аударымдары арқылы несие рәсімдеген: 399 млн теңге сомасына 140 несие

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 14:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Comfort Time" ЖШС және басқа да бақылаудағы кәсіпорындардың басшылығына қатысты алдау арқылы мүліктік залал келтіру фактісі бойынша тергеу жүргізуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Істің мән-жайын 2025 жылғы 19 тамызда ҚМА баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Қылмыстық схеманың ұйымдастырушылары бірқатар заңды тұлғаларды тіркеп, солар арқылы несие алуды көздеген, алайда іс жүзінде еңбек қатынастарында болмаған азаматтардың атына жалған зейнетақы аударымдарын рәсімдеген. Салдарынан қарыз алушылардың табыстары мен төлем қабілеттілігі туралы жалған деректер қалыптастырылып, банктер соның негізінде несие рәсімдеген. Аталған заңсыз қызмет үшін ұйымдастырушылар қарыз алушылардан берілген соманың 10%-ына дейін "сыйақы" алып отырған".

Көп жағдайда несие алушылар басынан банктер алдындағы міндеттемелерін орындаудан жалтарған.

"Аталған қылмыстық схема аясында 399 млн теңге сомасына қайтарылмай қалған 140 несие алынған. Көбіне қарыз алушылар қатарында жұмыссыз азаматтар немесе теріс несие тарихы бар тұлғалар болған",- делінген ақпаратта.

Мұндай фактілер Астана, Алматы, Шымкент қалалары, Жетісу, Абай, Маңғыстау, Жамбыл және Ақтөбе облыстарында анықталды.

"Аталмыш схемалар халықтың қарызға бату мәселесін одан сайын күрделендіреді, себебі қарыз алушылар бірден бірнеше банктен мақұлдауын алып, салдарынан олардың қарыз жүктемесі еселеп өседі. Тергеу жалғасуда".

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Бұған дейін Ақтөбеде бірнеше рет алаяқтық жасады деп айыпталған ер адам сотталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев Халықаралық паралимпиада комитеті мен Азия паралимпиада комитетінің жетекшілерін қабылдады
Оқиғалар
16:31, Бүгін
Тоқаев Халықаралық паралимпиада комитеті мен Азия паралимпиада комитетінің жетекшілерін қабылдады
Оқушыны бір мектептен екінші мектепке eGov.kz порталы арқылы қалай ауыстыруға болады
Оқиғалар
16:25, Бүгін
Оқушыны бір мектептен екінші мектепке eGov.kz порталы арқылы қалай ауыстыруға болады
Президент Шымкент қаласының әкімін қабылдады
Оқиғалар
15:00, Бүгін
Президент Шымкент қаласының әкімін қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: