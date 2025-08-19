#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540
630.72
6.72
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540
630.72
6.72
Қоғам

Көлік иелері ХҚКО-да алаяқпен танысып, сан соғып қалды

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, получение госномера , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 12:35 Фото: Zakon.kz
Ақтөбеде бірнеше рет алаяқтық жасады деп айыпталған ер адам сотталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақтөбе қаласының № 2 сотының 19 тамызда таратқан мәліметіне сүйенсек, 2023 жылдың мамыр айында сотталушы мамандандырылған Халыққа қызмет көрсету орталығында жәбірленушімен танысқан. Сол жерде жәбірленушіге тиесілі Ресейлік нөмірлі автокөлігін Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіркеу нөмеріне құжаттарын заңдастыру үшін ұсыныс жасап, қылмыстық ойымен, өз кызметі үшін 665 000 теңгені сұраған.

Жәбірленуші, оның ұсынысына келісіп, 450 000 теңгені қолма-қол беріп, қалған 215 000 теңгені банк қосымшасына аударым жасаған.

"Сотталушы жәбірленушінің 665 000 теңге ақша қаражаттарын иемденіп, өз қажеттіліктеріне жұмсаған. Дәл осындай тәсілмен ол жалпы 4 жәбірленушіге 3 360 000 теңге көлемінде материалдық шығын келтірген",- делінген ақпаратта.

Сот отырысында сотталушы кінәсін толық мойындады. Сот оған 3 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.

Сот үкімі заңды күшіне енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда пойыз билеттері неліктен тапшы - ҚТЖ басқарма төрағасы жауап берді
Қоғам
16:11, Бүгін
Қазақстанда пойыз билеттері неліктен тапшы - ҚТЖ басқарма төрағасы жауап берді
БАҚ пен желідегі кликбейт, манипуляциялық әдіс-тәсілдер: Жалған ақпаратқа қарсы күрес орталығының талдауы
Қоғам
15:32, Бүгін
БАҚ пен желідегі кликбейт, манипуляциялық әдіс-тәсілдер: Жалған ақпаратқа қарсы күрес орталығының талдауы
Елордадағы LRT станцияларының атауы бекітілді
Қоғам
15:17, Бүгін
Елордадағы LRT станцияларының атауы бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: