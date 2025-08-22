#Қазақстан
Алматы облысында тауда алапат өрт болып жатыр

Өрт, Алматы облысы, тау, Шамалған , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.08.2025 20:58 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
22 тамызда Шамалған ауылының маңында, Қарасай ауданының мемлекеттік жер қорының аумағындағы таулы жерде шамамен 10 гектар аумақта құрғақ шөп пен бұталар өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы облысы ТЖД баспасөз қызметі хабарлағандай, жергілікті жерде іс-қимылды үйлестіру үшін жедел штаб ұйымдастырылды.

"Өртті сөндіруге Алматы облысы ТЖД, Алматы қаласы ТЖД, 28237 әскери бөлімінің, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың күштері мен құралдары тартылды. Барлығы 81 адам және 12 бірлік техника оқиға орнында жұмыс істеп жатыр. Жағдай бақылауда", делінген хабарламада.

Құтқарушылар төтенше жағдайлар кезінде 101 және 112 нөмірлеріне қоңырау шалуға шақырады.

Бұған дейін Алматыдағы өрт кезінде 78 жастағы әже зардап шеккені хабарланған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде аттракцион шынжыры бес жасар бүлдіршіннің саусағын жұлып кетті
Оқиғалар
21:31, 22 тамыз 2025
Ақтөбеде аттракцион шынжыры бес жасар бүлдіршіннің саусағын жұлып кетті
Жаңа туған сәби Жаңақорғаннан Қызылордаға тікұшақпен шұғыл жеткізілді
Оқиғалар
20:50, 22 тамыз 2025
Жаңа туған сәби Жаңақорғаннан Қызылордаға тікұшақпен шұғыл жеткізілді
Астанада жеті бөтелке алкоголь ұрлаған тұрғын видеоға түсіп қалды
Оқиғалар
16:57, 22 тамыз 2025
Астанада жеті бөтелке алкоголь ұрлаған тұрғын видеоға түсіп қалды
