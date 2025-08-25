#Қазақстан
Оқиғалар

Астанада жолаушылар автобусы жолдан шығып кетті: 14 адам зардап шекті

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2025 13:53 Фото: primeminister.kz
Астанада жолаушылар автобусы қатысқан жол-көлік оқиғасы (ЖКО) тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, Mercedes маркалы қызметтік автобустың жүргізушісі Қабанбай батыр даңғылында рұқсатсыз бағыт ауыстырған кезде көлікті басқара алмай, көлік құралын жол шетіне шығарып алған. 

Автобус жолаушылары медициналық мекемелерге жеткізілді. Оқиға бойынша тексеру жүргізілуде.

ЖКО салдарынан құрбандар жоқ, бірақ зардап шеккендер бар. Бас қалалық Денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметінің мәліметі бойынша, 14 адам жедел жәрдеммен көпсалалы қалалық стационарларға және Ұлттық шұғыл медициналық үйлестіру орталығына жеткізілді. Қабылдау бөлімінде қаралғаннан кейін автобустың кейбір жолаушылары амбулаториялық емдеуге жіберілді. Зардап шеккендердің көбінің жарақаттары жеңіл.

Бұған дейін Қарағанды облысында болған жол апатында үш әйел зардап шеккенін жазғанбыз.

