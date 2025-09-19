Павлодарда жолаушылар автобусы мен жеңіл автокөлік соқтығысып, жеті адам зардап шекті
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Павлодарда жолаушылар автобусы мен Lada автокөлігінің соқтығысуы нәтижесінде жеті адам зардап шекті, олардың ішінде төрт бала бар, деп хабарлайды Zakon.kz.
Павлодар облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі жол-көлік оқиғасына байланысты тексеру жүргізіліп жатқанын мәлімдеді:
"19 қыркүйекте шамамен сағат 16:40-та академик Сәтпаев пен Торайғыров көшелерінің қиылысында автобус пен Lada автокөлігі соқтығысты".
Жедел жәрдем қызметінің баспасөз қызметі апат болған жерден жеті зардап шегушінің қалалық ауруханаларға жеткізілгенін хабарлады.
"Шақыру 16:38-де келіп түсті. Себебі – маршруттық автобус пен жеңіл автокөліктің соқтығысуы. Жеті адам зардап шекті, олардың ішінде төрт бала бар. 1937, 1969 және 1989 жылдары туған үш әйел Павлодар қалалық №1 ауруханасына жеткізілді. 2013 жылы туған қыз бала және 2012, 2016 және 2017 жылы туған үш ұл бала облыстық балалар ауруханасына жеткізілді", – деп нақтылады 103 қызметі.
Бұған дейін Алматыдағы дәмханада әдепсіз әрекет жасаған бойжеткен ұсталғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript