#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Қоғам

Павлодарда жолаушылар автобусы мен жеңіл автокөлік соқтығысып, жеті адам зардап шекті

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 19:33 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Павлодарда жолаушылар автобусы мен Lada автокөлігінің соқтығысуы нәтижесінде жеті адам зардап шекті, олардың ішінде төрт бала бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі жол-көлік оқиғасына байланысты тексеру жүргізіліп жатқанын мәлімдеді:

"19 қыркүйекте шамамен сағат 16:40-та академик Сәтпаев пен Торайғыров көшелерінің қиылысында автобус пен Lada автокөлігі соқтығысты".

Жедел жәрдем қызметінің баспасөз қызметі апат болған жерден жеті зардап шегушінің қалалық ауруханаларға жеткізілгенін хабарлады.

"Шақыру 16:38-де келіп түсті. Себебі – маршруттық автобус пен жеңіл автокөліктің соқтығысуы. Жеті адам зардап шекті, олардың ішінде төрт бала бар. 1937, 1969 және 1989 жылдары туған үш әйел Павлодар қалалық №1 ауруханасына жеткізілді. 2013 жылы туған қыз бала және 2012, 2016 және 2017 жылы туған үш ұл бала облыстық балалар ауруханасына жеткізілді", – деп нақтылады 103 қызметі.

Бұған дейін Алматыдағы дәмханада әдепсіз әрекет жасаған бойжеткен ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында екі балаға жай түсті, бірі оқиға орнында көз жұмды
19:56, 20 тамыз 2025
Ақмола облысында екі балаға жай түсті, бірі оқиға орнында көз жұмды
Веломобильмен отбасылық серуен: Павлодарда оқыс оқиғадан бір адам қаза тапты
14:43, 07 шілде 2025
Веломобильмен отбасылық серуен: Павлодарда оқыс оқиғадан бір адам қаза тапты
Павлодар облысында бәйге кезінде жас шабандоз аттан құлап, жарақат алды
17:17, 23 наурыз 2025
Павлодар облысында бәйге кезінде жас шабандоз аттан құлап, жарақат алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: