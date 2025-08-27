#Қазақстан
Оқиғалар

Тоқаев Молдова президенті Майя Сандуға жеделхат жолдады

Тоқаев Молдова президенті Майя Сандуға жеделхат жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 09:00 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Молдова президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаев Майя Санду мен Молдова халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

Президент жеделхатында екі ел арасындағы сан қырлы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екенін жеткізді.

Бұған дейін Тоқаевтың Иордания Королін Астана әуежайында күтіп алғанын жазғанбыз.

