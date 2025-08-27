#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Мас күйінде трактор тізгіндеген павлодарлық 7 жыл мерзімге жүргізуші куәлігінен айырылды

Мас күйінде трактор тізгіндеген павлодарлық 7 жыл мерзімге жүргізуші куәлігінен айырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 16:27
Павлодар облысында ауыл тұрғыны мас күйінде трактор жүргізіп, ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ мәліметіне сүйенсек,Успен ауданы Лозовое ауылы маңында патрульдеу жүргізген полицейлер МТЗ-80 маркалы тракторды байқап, тоқтатқан.

Әңгімелесу барысында жүргізушіден алкоголь иісі сезіліп, ол дереу медициналық куәландыруға жіберілді. Тексеру қорытындысы ауыл тұрғынының мас күйде көлік басқарғанын дәлелдеді. Белгілі болғандай, ер адам қызының туған күнін атап өтіп, бір күн бұрын ішімдік ішкен.


"Құқық бұзушыға қатысты іс құжаттары толтырылып, сотқа жолданды. Сот шешімімен ол 15 тәулікке қамауға алынып, 7 жыл мерзімге жүргізуші куәлігінен айырылды", – деді Успен аудандық полиция бөлімі жергілікті полиция қызметінің бастығы Мадияр Тұрсынбаев.

Полиция қызметкерлері барлық жол қозғалысына қатысушыларды жол ережелерін қатаң сақтауға шақырады.

Бұған дейін Астанада жүргізуші куәлігін алып беруге көмектесемін деген сылтаумен азаматты алдаған ер адам жауапқа тартылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Тоқаев Иордания Королін елорда әуежайынан шығарып салды

Оқиғалар

18:01, Бүгін
Оқиғалар
18:01, Бүгін
Тоқаев Иордания Королін елорда әуежайынан шығарып салды
