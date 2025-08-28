#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Оқиғалар

Түркістанда қызғаншақ қазақстандық жүкті әйелін тексеруге келген фельдшерді соққыға жықты

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 12:42 Фото: akorda.kz
Түркістанда медициналық көмек көрсетуге барған фельдшер соққыға жығылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

KTK ақпаратына сүйенсек, түсік тастау қаупімен шақыртқан келіншекті көруге барған 26 жастағы Құдырет Мүтәліповті пациенттің күйеуі ұрып тастаған. Ауыр соққы алған жедел жәрдем қызметкері миы шайқалып, қазір ауруханада жатыр.

Жедел жәрдем фельдшері Құдірет Мүтәліповке кезекті шақырту жүкті келіншектен түседі. Жанына практикант қызды ерткен фельдшер соқыр ішектен күдіктеніп, аяғы ауыр келіншектің ішін ұстап тексереді. Бірақ мұнысы жанында тұрған күйеуіне ұнамапты. Келіншегіне бөтен еркектің қолы тигеніне шамданған азамат медицина қызметкерін, әй-шәй жоқ, сабап тастаған.

"Алдымен бетінен жұдырықпен ұрды, оң жақ бетінен ұрды. Ұрған кезде басы қабырғаға соғылып, отырып қалды. Аяғымен бар күшімен бетінен тепті. Мең-зең болды. Кейін аяғымен үшінші рет тепті. Сол кезде иығына тиді. Иығына тигеннен кейін, анасы артынан құшақтап ажыратып алды".Жанель Қуанышбек, практикант:

Көмектесем деп барып, таяқ жеп кеткен фельдшерге жедел жәрдем шақыртылып, ол ауруханадан бір-ақ шықты. Басынан ауыр жарақат алып травматология бөлімінде жатқан 26 жастағы жігіт уақытша есін жоғалтыпты. "Кешегі күн мүлдем есімде жоқ" деген ол, сөйлеуге де құлықсыз. Дәрігерлер Құдірет Мүтәліпов өзіне келу үшін әлі екі аптадай емделуі керек деп отыр.

"Тиісті диагностика зерттеуі жүргізіліп, жабық бас жарақаты, миының шайқалуы, көзінің жұмсақ тіндері зақымданған, гематома диагнозымен травматология бөлімшесіне жатқызылды. Қазір науқастың денсаулығы орташа ауыр. Тиісті мамандардың кеңесі тағайындалды". Бекзат Берденов, Түркістан орталық ауруханасының бас дәрігері

Қызметкері соққыға жығылған Түркістан облыстық жедел жәрдем стансасы басшылығы фельдшер аяғынан тік тұрып кеткенше, жұмыс орны сақталады дейді. Сондай-ақ олардың айтуынша, жұдырығы жуан сотқар мен жәбірленушінің туыстары өзара келісімге келіп, кешірім берді деп отыр.

Еске салсақ, ҚР Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2025 жылғы 29 сәуірде жедел жәрдем дәрігерлерін шабуылдардан қорғау үшін қандай шаралар қабылданып жатқанын айтқан болатын. Ол жедел жәрдем дәрігерлері жыл соңына дейін бейнежетондармен қамтамасыз етілетінін мәлімдеген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда ірі есірткі зертханасының ұйымдастырушысы сотталды
Оқиғалар
12:31, Бүгін
Алматыда ірі есірткі зертханасының ұйымдастырушысы сотталды
Тоқаев Украина, Үндістан, Грузия және өзге де елдердің басшыларына ыстық ықыласын жолдады
Оқиғалар
12:14, Бүгін
Тоқаев Украина, Үндістан, Грузия және өзге де елдердің басшыларына ыстық ықыласын жолдады
Мыңдаған тонна балық Еуропаға заңсыз экспортталды: Қазақстанға 80 миллиард теңгеден астам зиян келді
Оқиғалар
10:42, Бүгін
Мыңдаған тонна балық Еуропаға заңсыз экспортталды: Қазақстанға 80 миллиард теңгеден астам зиян келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: