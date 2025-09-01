#Қазақстан
Оқиғалар

Экологиялық апатқа ұласуы мүмкін - Тоқаев Каспий теңізінің мүшкіл хәлі туралы

Экологиялық апатқа ұласуы мүмкін - Тоқаев Каспий теңізінің мүшкіл хәлі туралы, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2025 15:20 Сурет: primeminister.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев "ШЫҰ плюс" саммитінде климат мәселесіне айрықша назар аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы серіктестерге Өңірлік экологиялық саммитті келесі жылы сәуір айында Астанада өткізу туралы шешім қабылданғанын хабарлады.

"Бүгінгідей беделді форум аясында өте шетін, дегенмен күрделі мәселеге тоқталғым келеді. Бұл Каспий теңізінің мүшкіл хәлі. Жағдай экологиялық апатқа ұласуы мүмкін. Аталған проблема ШЫҰ аясындағы ұзақмерзімді консультацияның басым бағытына айналғаны жөн. Осы себепті бүгін Астанада ШЫҰ жанынан Су проблемасын талдау орталығын құру туралы ұсыныс айттым. Таяуда Алматыда БҰҰ Бас хатшысының қатысуымен Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азия мен Ауғанстанға арналған өңірлік орнықты даму орталығы ашылды. Бұл біздің көпжақты дипломатияға бейіл екенімізді көрсетеді. Орайлы сәтті пайдаланып, барлық серіктеске Өңірлік экологиялық саммитті келесі жылы сәуір айында Астанада өткізу туралы шешім қабылданғанын хабарлаймын", - деді Қасым-Жомарт Тоқаев. 

Мемлекет басшысы сөзін қорытындылай келе, келесі жылы Ұйымның 25 жылдығы аталып өтетінін еске салды.

"Бұл маңызды әрі айтулы белес Жаңа алтын дәуірдің бастауы болатынына сенімдімін. Осы кезеңде ШЫҰ өз рөлін сөзсіз күшейтіп, заманымыздың ең өзекті мәселелеріне оң ықпал ететін болады", - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Айдос Қали
