Қасым-Жомарт Тоқаев: Жастардың инновациялық бастамалары – еліміздің болашағы
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде инновациялық технологияларды дамыту мен жастардың стартап бастамаларын қолдау бағытындағы жетістіктерге назар аударды.
Мемлекет басшысы отандық Higgsfield AI стартапының табысын ерекше атап өтті.
"Higgsfield AI стартапы – биылғы айтулы жетістіктердің бірі. Оны Қазақстанның алғашқы "сыңармүйіз" стартапы деуге болады. Әдетте жаһандық нарықта бір миллиард долларға немесе одан да қымбатқа бағаланған компанияларды осылай атайды", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президенттің айтуынша, бұл бірегей жобаның іргетасы Astana Hub инновациялық технопаркінде қаланған. Жобаны математика және физика пәндерінен халықаралық олимпиадалар жеңімпаздары бастаған.
"Осы дарынды энтузиастар – еліміздің келешегі. Жас кәсіпкерлер, ғалымдар, инженерлер мен IT-мамандар Қазақстанның жаңа элитасын қалыптастырып келеді. Ал жаңашылдық – ұлттық сипатымыздың маңызды қырына айналды", – деді Мемлекет басшысы.
Сонымен қатар, Президент мемлекет тарапынан инновация мен кәсіпкерлікті қолдау жалғаса беретінін атап өтті.
"Егер мемлекет тиісті қолдау көрсетсе, білімді әрі еңбекқор балаларымыз бен немерелеріміз әлемдік нарықта сұранысқа ие жоғары технологиялық өнімдер жасай алады", – деді ол.
Дегенмен Қасым-Жомарт Тоқаев бір ғана жетістікке тоқмейілсуге болмайтынын ескертіп, Үкіметке нақты міндет жүктеді:
"Келешегінен үміт күттіретін отандық стартаптардың нарықта лайықты орнын табуына көмектесетін заманауи әрі тиімді экожүйе құру қажет", – деді Президент.
Мемлекет басшысы атап өткендей, елдің инновациялық серпіні — білім мен еңбекке, ал жастардың талпынысы — Қазақстанның жарқын болашағына жол ашады.
