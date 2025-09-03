Әлеуметтік желідегі таныстық қазақстандық үшін ұрлық, мүлкінен айырылу және бірнеше несиемен аяқталды
Жоғарғы соттың (ЖС) мәліметінше, айыпталушылар үш жас жігіт — жастары 23, 21 және 19 жаста.
Тергеу барысында анықталғандай, жәбірленуші әлеуметтік желіде танысқан қызбен кездесуге Көкшетауға келген. Қыздың құрбысы оның қауіпсіздігі үшін алаңдап, айыпталушылардың бірінен оны жалға алынған пәтерге жеткізіп салуды сұрайды. Ол өзімен бірге тағы екі танысын алып келген — олар да кейін айыпталушы болды.
"Пәтерде айыпталушылардың ойына бопсалау ниеті келіп, олар әрекеттерін жасыру үшін жәбірленушіні далаға шығарып, көлікке отырғызып, алыс жерге алып кеткен. Сол жерде жәбірленушіні соққыға жығып, мүлкін тапсыруды талап еткен. Кейін олар пәтерге оралып, заңға қайшы әрекеттерін жалғастырған",— делінген 3 қыркүйектегі ЖС хабарламасында.
Қысым мен қорқыту әсерінен жәбірленуші құны 110 мың теңге болатын телефонын берген, 25 мың теңге аударған, әрі өз атына жалпы сомасы 280 мың теңгені құрайтын төрт микронесие рәсімдеген.
Сотта жәбірленуші айыпталушылардың біріне қатысты "бостандықтан заңсыз айыру" эпизоды бойынша істі тоқтатуды сұрады, себебі олар татуласып, келтірілген залалды өтеген.
Сот үкімі бойынша:
21 жастағы айыпталушы — ең белсенді қатысушы ретінде танылып, қылмыстық құқықбұзушылықтардың жиынтығы бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырылды.
19 жастағы айыпталушы — бостандықтан заңсыз айыру эпизоды бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылды.
Бопсалау үшін — 4 жыл шартты жаза (ҚК 63-бабы), өкінуі мен келтірілген шығынды өтеуі ескерілді.
23 жастағы айыпталушы — бостандықтан заңсыз айыру эпизоды бойынша дәлелдердің жеткіліксіздігіне байланысты ақталды.
Бопсалау үшін — екінші рөлі және жағымды мінездемесі ескеріліп, 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды.
Сот шешімімен қылмыс жасау кезінде қолданылған Mitsubishi Pajero Sport автокөлігі тәркіленді.
Айта кетейік, Жетісу облысында да жаңа таныстарына қоқан-лоқы мен шантаж арқылы "табыс тапқан" қыздар сотталған болатын.