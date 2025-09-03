#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Қазақстанда Ресей, Украина азаматтарынан 3,2 млрд теңгеге крипта тәркіленді

03.09.2025 13:20
Ұлытау облысының арнайы прокурорлары "Kaef Mafia" Telegram-дүкенінің қызметін талдау нәтижелері бойынша Республиканың аумағында синтетикалық есірткі заттарын байланыссыз тәсілмен өткізуді жүзеге асырған оның ұйымдастырушыларына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады.

Қылмыстық схема "байланыссыз байланыс" қағидаты бойынша ұйымдастырылып, "дропперлердің" банктік карталары арқылы жүзеге асырылған.

Тергеу барысында есірткі заттарына төлем қабылдау үшін қолданылған 200-ден астам "дропперлік" карта, сондай-ақ қылмыстық схеманы үйлестірген 4 Ресей мен Украина азаматтары анықталды. Күдіктілердің 3 қамауға алынып, 4 іздеуге жарияланды. Олардың қатарында қаражатты шетелге криптовалютаға шығарып отырған тұлға да бар.

Қазіргі уақытта екі "есірткіні жасырын қойып таратушыға" қатысты тергеу аяқталып, қылмыстық іс сотқа жолданды.

Қаржылық мониторинг агенттігімен бірлесіп, заңсыз есірткі айналымынан түскен 3,2 млрд теңге көлеміндегі активтер тәркіленіп, сот шешімімен мемлекет кірісіне өткізілді.

Бүгінгі таңда Telegram-дүкені банктік карталар арқылы төлем қабылдамайды.

Қалған қатысушыларға қатысты тергеу жалғасуда.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада SIM-карталарды заңсыз пайдалану фактілері анықталды
Оқиғалар
16:42, Бүгін
Астанада SIM-карталарды заңсыз пайдалану фактілері анықталды
Ішкі істер министрі елдің бұрынғы көлік прокурорының іздеуде болуы туралы пікір білдірді
Оқиғалар
14:59, Бүгін
Ішкі істер министрі елдің бұрынғы көлік прокурорының іздеуде болуы туралы пікір білдірді
Алматылық блогер өзін тірідей көміп, желіде тікелей эфирге шықты
Оқиғалар
11:47, Бүгін
Алматылық блогер өзін тірідей көміп, желіде тікелей эфирге шықты
