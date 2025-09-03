Қазақстанда Ресей, Украина азаматтарынан 3,2 млрд теңгеге крипта тәркіленді
Қылмыстық схема "байланыссыз байланыс" қағидаты бойынша ұйымдастырылып, "дропперлердің" банктік карталары арқылы жүзеге асырылған.
Тергеу барысында есірткі заттарына төлем қабылдау үшін қолданылған 200-ден астам "дропперлік" карта, сондай-ақ қылмыстық схеманы үйлестірген 4 Ресей мен Украина азаматтары анықталды. Күдіктілердің 3 қамауға алынып, 4 іздеуге жарияланды. Олардың қатарында қаражатты шетелге криптовалютаға шығарып отырған тұлға да бар.
Қазіргі уақытта екі "есірткіні жасырын қойып таратушыға" қатысты тергеу аяқталып, қылмыстық іс сотқа жолданды.
Қаржылық мониторинг агенттігімен бірлесіп, заңсыз есірткі айналымынан түскен 3,2 млрд теңге көлеміндегі активтер тәркіленіп, сот шешімімен мемлекет кірісіне өткізілді.
Бүгінгі таңда Telegram-дүкені банктік карталар арқылы төлем қабылдамайды.
Қалған қатысушыларға қатысты тергеу жалғасуда.