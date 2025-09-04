#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Оқиғалар

Қазақстандықтар бар ма? СІМ Ауғанстандағы жер сілкінісінен қаза тапқандарға қатысты жағдайды түсіндірді

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 13:08 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Қуантыров 2025 жылғы 4 қыркүйекте Сенаттағы брифингте Ауғанстандағы жер сілкінісінен қаза тапқандар мен зардап шеккендерге қатысты жағдайды түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, қаза тапқандар мен зардап шеккендердің арасында қазақстандықтардың бар екендігі жөнінде министрлікке әзірге ақпарат түскен жоқ.

"Біздің деректеріміз бойынша, Ауғанстандағы жер сілкінісінен қаза тапқандар мен зардап шеккендердің арасында қазақстандықтар жоқ. Мәселе бақылауда, Кабулдағы елшілігіміз үнемі байланыста", – деді Қуантыров.

Еске сала кетейік, бұған дейін Ауғанстандағы Джелалабад қаласының маңында магнитудасы 5,2 жер сілкінісі болғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Сыртқы істер министрі мен кәсіпкердің ұсталғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды
Оқиғалар
15:07, Бүгін
Сыртқы істер министрі мен кәсіпкердің ұсталғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды
Аида Балаева БАҚ-ты тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды
Оқиғалар
14:53, Бүгін
Аида Балаева БАҚ-ты тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды
Перизат Қайраттың мүлкі аукционға қойылады
Оқиғалар
14:46, Бүгін
Перизат Қайраттың мүлкі аукционға қойылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: