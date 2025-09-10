#Қазақстан
Қоғам

ҚР СІМ Қатарда қанша қазақстандық барын хабарлады

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 10:10 Фото: unsplash
10 қыркүйекте Қазақстан Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев Қатарда жүрген қазақстандықтарға қатысты жағдайды түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, Израиль армиясының шабуылынан зардап шеккен немесе қаза тапқан қазақстандықтар жоқ.

"Әрине, Қатарда біздің азаматтарымыз бар. Бірақ, құдайға шүкір, қазақстандықтар арасында құрбандар жоқ. Ешкім көмекке жүгінген жоқ", – деді Бақаев.

Ол қазіргі таңда Қатарда жүрген Қазақстан азаматтарының санын атады.

"Қазір Қатарда шамамен 1,5 мыңға жуық азаматымыз бар. Соның ішінде 516 адам консулдық есепте тұр. Біз олармен тұрақты байланыстамыз", – деді вице-министр.

Еске салайық, 9 қыркүйекте Қатар астанасы Дохада жарылыстар болған еді. Израильдің ресми өкілдерінің мәліметінше, соққылар ХАМАС қозғалысының өкілдеріне бағытталған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
