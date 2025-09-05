#Қазақстан
Оқиғалар

ҰҚК ірі кокаин партиясын тәркіледі

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, ОПГ, приступная группировка, криминал, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) ел тарихындағы кокаиннің ең ірі партиясын тәркілегенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҰҚК-нің 2025 жылғы 5 қыркүйектегі мәліметіне сәйкес, халықаралық есірткі контрабандасы арнасы жойылған.

"Дер кезінде қабылданған шаралардың нәтижесінде Алматы қаласында республика тарихындағы есірткінің ең ірі – 13 тонна 183 килограмм кокаин партиясы тәркіленді", – делінген ҰҚК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Комитеттің мәлімдеуінше, жүктің бағыты Қазақстан арқылы үшінші елдерге транзитпен өткізуді көздеген.

"Есірткі арнасын ұйымдастыруға қатысы бар деген күдікпен екі шетел азаматы ұсталып, қамауға алынды", – деп атап өтті баспасөз қызметі.

Қазір Қылмыстық кодекстің 297-бабының 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

Істің өзге мәліметтері Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес жария етілмейді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
