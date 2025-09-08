#Қазақстан
Оқиғалар

Түркістан облысында баласының соққысының астында қалған қария көз жұмды

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 10:08 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысында баласы аяусыз соққыға жыққан ақсақал көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ақпаратты өңірдің Полиция департаменті растады.

Бұған дейін қауқары кеткен әкесін соққының астына алған түркістандық жігіттің әрекеті бейнетаспаға түсіп қалғанын жазған болатынбыз.

Онда полицейлер аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалғанын, күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалғанын мәлімдеді.

"Болған оқиғаның мән-жайы анықталады. Қажетті тергеу-жедел іс-шаралары жүргізілуде, олардың нәтижелері бойынша тиісті шешім қабылданады", – деді полиция.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Абай облысында полицейлер көліктен шыққан өртті дер кезінде сөндірді
10:53, Бүгін
Абай облысында полицейлер көліктен шыққан өртті дер кезінде сөндірді
Қауқары кеткен әкесін соққының астына алған түркістандық жігіттің әрекеті бейнетаспаға түсіп қалды
09:48, Бүгін
Қауқары кеткен әкесін соққының астына алған түркістандық жігіттің әрекеті бейнетаспаға түсіп қалды
Көкшетауда полицейлер өрттің алдын алып, ер адамды құтқарып қалды
09:07, Бүгін
Көкшетауда полицейлер өрттің алдын алып, ер адамды құтқарып қалды
