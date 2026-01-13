#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Оқиғалар

Түркістан облысында әйел екі ұлымен бірге түтінге уланып көз жұмды

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 09:34 Фото: primeminister.kz
Түркістан облысы Шұбарсу ауылының тұрғыны, 38 жастағы Раушан Ахметова екі ұлымен бірге түтінге уланып, көз жұмды. Мектепте оқитын тағы бір ұл аудандық ауруханада жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК ақпаратына сүйенсек, 38 жастағы Раушан Ахметова Шұбарсу ауылына төрт жыл бұрын ажырасқан соң көшіп келген екен. Үш ұлымен жалдамалы жер үйде тұрып жатқан. Көмір жағылатын пеш мұржасын әне-міне тазалаймын деп жүргенін көршілеріне айтқан екен. Бірақ үлгерген жоқ. Бес және жеті жасар ұлымен бірге оны Отырар ауданында жерледі. Ал періштесі қаққан ұлын енді әкесі қарайды.

Белгілі болғандай, тәрбиеші болып істейтін әйел балабақшаға бармаған соң, іздеп келген әріптестері есікті бұзып ашыпты.

"Келген кезінде есік құлыптаулы, телефонға қоңырау барып тұрған. Іштен бір ыңырсыған дауыс естіледі. Сонымен меңгеруші балабақшаға хабарлайды. Сөйтіп күллі балабақшаның адамдары келіп, есікті бұзып кірген. Мен жедел жәрдемді көріп, у-шудан жүгіріп келдім ғой, жақын жерде тұрамын. Келсек, балаларын сыртқа шығарып қойған, жүрегі соқпайды, үзіліп кеткен екен". Жамбыл Дәулетов, марқұмның туысы;

7-сынып оқитын балаға анасы мен інілерінен айырылғанын әлі естіртпепті. Осы жағдайдан кейін жергілікті билік пеш жағатындарға ескертуді күшейтеміз деп отыр.

"Бұның алдында бұл үйде болғанбыз, жаңағы Раушаның өзімен де жолығып, есігінің алдында түсіндіру жұмыстарын жүргізгенбіз. Алайда осындай жағдай орын алды. Енді ауыл округінің бәріне осы жұмысты күшейтсек пе деп отырмыз".Ғабит Аман, Шұбарсу ауыл округі әкімінің орынбасары:

Бұған дейін СҚО-да жанып кеткен үй ішінде әкесі мен екі ұлының мәйіті табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алғабас ауылындағы өрт: зардап шеккен қыз бала көз жұмды
16:02, 01 желтоқсан 2025
Алғабас ауылындағы өрт: зардап шеккен қыз бала көз жұмды
Ақмола облысында 13 жастағы бала жанармайдан уланып көз жұмды
21:40, 03 шілде 2025
Ақмола облысында 13 жастағы бала жанармайдан уланып көз жұмды
Жетісу облысында мас тұрғын көршісін ұрып-соққан: жәбірленуші әйел ауруханада көз жұмды
17:22, 21 қыркүйек 2023
Жетісу облысында мас тұрғын көршісін ұрып-соққан: жәбірленуші әйел ауруханада көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: