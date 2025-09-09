#Қазақстан
Оқиғалар

Көкшетауда синтетикалық есірткі жеткізушілер қолға түсті

Алғашқы жағдайда тәртіп сақшылары 36 жастағы Степногорск тұрғынын қолға түсірді. Әйел облыс орталығының тұрғын үйлерінің бірінің ауласында ұсталды. Жеке тінту кезінде оның қалтасынан ақ түсті &quot;А-PVP&quot; ұнтағы салынған 15 түйіншек табылып, жалпы салмағы 15 грамм есірткі тәркіленді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 12:08 Сурет: ҚР ІІМ
Алғашқы жағдайда тәртіп сақшылары 36 жастағы Степногорск тұрғынын қолға түсірді. Әйел облыс орталығының тұрғын үйлерінің бірінің ауласында ұсталды. Жеке тінту кезінде оның қалтасынан ақ түсті "А-PVP" ұнтағы салынған 15 түйіншек табылып, жалпы салмағы 15 грамм есірткі тәркіленді.

Күдікті екі ай бұрын Instagram желісіндегі жоғары жалақы уәде еткен жарнамаға жауап беріп, өзін курьер ретінде жұмысқа алғанын мойындады.

Белгісіз кураторлардың нұсқауы бойынша ол Көкшетауға есірткіні жасырып тарату үшін келген. Екінші жағдайда полицейлер Астананың 23 жастағы тұрғынын ұстады. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдіктінің қол сөмкесінен арнайы қапталған 50 орама есірткі табылды.

Тәркіленген заттың жалпы салмағы 99 грамнан асты. Сонымен қатар оның ұялы телефонынан есірткіні таратуға қатысы барын дәлелдейтін хат-хабарлар анықталды.

Қос күдіктіге де ҚР ҚК-нің 297-бабы 3-бөлігі (Аса ірі мөлшерде есірткі заттарын заңсыз өткізу) бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Аталған бапқа сәйкес, бес жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Құқық қорғау органдары азаматтарға ескертеді: интернетте жарияланатын "оңай табыс" туралы хабарландырулардың артында көбіне қылмыстық схемалар тұрады. Мұндай жағдайда ұйымдастырушылар көлеңкеде қалып, ал орындаушылар заң алдында толық жауап береді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
