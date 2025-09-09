Көкшетауда синтетикалық есірткі жеткізушілер қолға түсті
Күдікті екі ай бұрын Instagram желісіндегі жоғары жалақы уәде еткен жарнамаға жауап беріп, өзін курьер ретінде жұмысқа алғанын мойындады.
Белгісіз кураторлардың нұсқауы бойынша ол Көкшетауға есірткіні жасырып тарату үшін келген. Екінші жағдайда полицейлер Астананың 23 жастағы тұрғынын ұстады. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдіктінің қол сөмкесінен арнайы қапталған 50 орама есірткі табылды.
Тәркіленген заттың жалпы салмағы 99 грамнан асты. Сонымен қатар оның ұялы телефонынан есірткіні таратуға қатысы барын дәлелдейтін хат-хабарлар анықталды.
Қос күдіктіге де ҚР ҚК-нің 297-бабы 3-бөлігі (Аса ірі мөлшерде есірткі заттарын заңсыз өткізу) бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Аталған бапқа сәйкес, бес жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Құқық қорғау органдары азаматтарға ескертеді: интернетте жарияланатын "оңай табыс" туралы хабарландырулардың артында көбіне қылмыстық схемалар тұрады. Мұндай жағдайда ұйымдастырушылар көлеңкеде қалып, ал орындаушылар заң алдында толық жауап береді.