#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Оқиғалар

Павлодарда қылмыстық топтың әрекеті әшкереленді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 14:49 Фото: Zakon.kz
Павлодар облыстық полиция департаментінің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы қала аумағында алаяқтықпен айналысқан қылмыстық топтың жолын кесті.

Тергеу мәліметінше, 1 маусымнан 10 шілдеге дейін күдіктілер Тik-Тok әлеуметтік желісінде жалған жарнамалар жариялап келген.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында қылмыстық топтың ұйымдастырушылары анықталды. Олар – Павлодар қаласының 17 және 19 жастағы үш тұрғыны.

Жастар әлеуметтік желі арқылы ұялы телефондарды сату жөнінде хат алмасулар жүргізіп, алданған азаматтардың қаражатын дропперлердің есепшоттарына аудартып отырған.

Қазіргі таңда олардың әрекетінен еліміздің әр өңірінде тұратын 18 жәбірленушіге залал келгені белгілі болды.

Күдіктілерге қатысты Қылмыстық кодекстің алаяқтық бабымен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Олар бұлтартпау шарасы ретінде келу міндеттемесін алды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда заңсыз айналымнан ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
14:55, Бүгін
Алматыда заңсыз айналымнан ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
ҚМА арнайы операциясы: Таиландтан келген сәлемдемеден есірткі табылды
14:29, Бүгін
ҚМА арнайы операциясы: Таиландтан келген сәлемдемеден есірткі табылды
Астанада түнгі клубта 19 жастағы жігіт қаза тапты
14:08, Бүгін
Астанада түнгі клубта 19 жастағы жігіт қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: