Қоғам

Елордада заңсыз көші-қон арнасы әшкереленді

Ауқымды арнайы операция нәтижесінде Ақмола облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы, облыстық прокуратураның үйлестіруімен, елорда аумағында заңсыз көші-қонды ұйымдастырған қылмыстық топтың жолын кесті., сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 10:34 Сурет: ҚР ІІМ
Ауқымды арнайы операция нәтижесінде Ақмола облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы, облыстық прокуратураның үйлестіруімен, елорда аумағында заңсыз көші-қонды ұйымдастырған қылмыстық топтың жолын кесті.

Тергеу деректеріне сәйкес, қылмыстық схеманы Целиноград ауданы Талапкер ауылының 49 жастағы тұрғыны ұйымдастырған. Ол Қазақстан аумағына келген шетелдік азаматтарды тауып, оларға уақытша тұруға, тіркелуге немесе тұруға ықтиярхат алуға жәрдемдесуді ұсынған.

Бұл қызметке өзге тұлғалар да тартылып, қылмыстық топ құрылымдық түрде жұмыс істеген. Фигуранттар жалған құжаттарды рәсімдеу арқылы көрсеткен қызметтері үшін 40 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін сыйақы алып отырған.

Жедел іздестіру шаралары барысында тәртіп сақшылары айғақ заттар – құжаттар, мөрлер мен анықтамаларды тәркіледі. Қазіргі уақытта заңсыз көші-қон фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, топтың өзге де заңсыз әрекеттері мұқият тексерілуде.

Тергеу амалдары жалғасып жатыр.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
