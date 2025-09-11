Өскеменде үй жағдайында қарасора өсіру фактісі әшкереленді
Сурет: polisia.kz
Өскеменде облыс прокуратурасының үйлестіруімен полицейлер "Қарасора" жедел-алдын алу іс-шарасы барысында үй жағдайында есірткілік өсімдіктерді заңсыз өсіру дерегін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ІІМ мәліметінше, тінту кезінде 58 жастағы Өскемен тұрғынының үйінен жарықтандыру және желдету жүйесі орнатылған арнайы "гроубокс", сондай-ақ ерекше иісі бар жасыл түсті өсімдіктері бар ыдыстар табылды.
"Сараптама қорытындысы олардың құрамында психоактивті компонент – дельта-9-тетрагидроканнабинолы бар қарасора екенін растады",- делінген ақпаратта.
Тәркіленген заттың жалпы салмағы 570,55 граммды құрады.
Күдікті тұқымды интернет арқылы сатып алғанын және өсімдікті жеке тұтыну үшін еккенін түсіндірді.
"Аталған дерек бойынша ҚР ҚК-нің (Құрамында есiрткi заттар бар, өсiруге тыйым салынған өсiмдiктердi заңсыз егу) бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды". ҚР ІІМ баспасөз қызметі
Бұған дейін Қостанай облысында 54 тонна бидай ұрлығын әшкереленгенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript