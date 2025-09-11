#Қазақстан
Қоғам

Қостанай облысында 54 тонна бидай ұрлығы әшкереленді

Қостанай облысында полицейлер ірі көлемдегі ұрлықтың жолын кесті. Қаскөйлер жаңа өнімнен 54 тонна бидайды ұрлап кеткен. Барлығы "Учаске" жедел алдын алу іс-шарасы аясында жүргізілген рейд кезінде анықталды.
Қостанай облысында полицейлер ірі көлемдегі ұрлықтың жолын кесті. Қаскөйлер жаңа өнімнен 54 тонна бидайды ұрлап кеткен. Барлығы "Учаске" жедел алдын алу іс-шарасы аясында жүргізілген рейд кезінде анықталды.

Жергілікті учаскелік инспектор Мейірбек Нұргелдин мен полиция бөлімі бастығының орынбасары Серік Бикетбаев Әулиекөл – Диев тасжолында тіркемесі бар КамАЗ жүк көлігін тоқтатты.

Жүкке қатысты құжаттар күдік тудырды, ал жүргізуші астықтың қайдан алынғанын және қайда жеткізіліп жатқанын нақты түсіндіре алмады. Жүк көлігі полиция бөліміне жеткізілген соң, бидайдың "Диев агрофирмасы" аумағынан ұрланғаны анықталды.

Кейінірек Аманқарағай ауылындағы алдын ала жалға алынған қоймадан үш күн бұрын шығарылған ұрланған бидай табылды. Жалпы ұрланған астықтың салмағы 54 тоннаны құрады. Залалдың мөлшері шамамен 6,5 миллион теңгеге бағалануда.

Адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша жасалған ұрлық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Агрофирма қызметкері мен Новоселов ауылының тұрғыны осы қылмысқа қатысы бар деген күдікке ілінді.

Тергеу аудан прокуратурасымен тығыз өзара іс-қимылда жүргізілуде. Құқық қорғаушылар қылмысқа қатысы бар барлық адамды анықтау үшін бірлесе жұмыс істеп жатыр. "Диев агрофирма" ЖШС-ның атқарушы директоры Олег Даниленконың айтуынша, ұрлыққа басқа қызметкерлердің де қатысы болуы мүмкін. Ол тергеудің әділ әрі ашық жүргізілетініне сенім білдірді.

Болашақта мұндай жағдайларды болдырмау үшін кәсіпорында бейнебақылау камераларын орнату, көлікті бақылау жүйесін белсендірек пайдалану және қызметкерлермен профилактикалық әңгімелер жүргізу сияқты қауіпсіздік шараларын күшейтуді жоспарлап отыр.

Полиция барлық кінәлілер заңға сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын атап өтті. Өңірде аграрлық саладағы ұрлықпен күрес ерекше бақылауда болады.

Оқи отырыңыз
