#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Қоғам

Павлодарда үш мың азамат көші-қон заңнамасын бұзған

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 14:46 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысында полицейлер "Учаске" жедел-алдын алу іс-шарасы аясында облыс тұрғындарының 190 мыңнан астам үйі мен пәтерін аралап шықты.

Тексеру нәтижесінде 15 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Олардың қатарында қоғамдық орындарда алкоголь өнімдерін ішу, ұсақ бұзақылық, отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы заңбұзушылықтар және көші-қон ережелерін бұзу деректері бар.

Барлық анықталған құқық бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мәселен, аула аралау барысында елімізде болу мерзімін асырып жіберген көрші мемлекеттің азаматы анықталды.

Аталған дерек бойынша іс материалдары сотқа жолданды. Сонымен қатар құқық қорғау органдары 8 мыңнан астам азаматтық қару иесін тексеріп, қарудың сақталу ережелерін қатаң бақылауға алды.

Тексеру барысында 63 дана қару заңбұзушылықтар анықталғандықтан тәркіленді. Еске сала кетсек, "Учаске" жедел-алдын алу іс-шарасы 1 қарашаға дейін жалғасады.

Павлодар облысының полиция департаменті тұрғындар мен қала қонақтарынан полицейлердің қызметтік іс-шараларына түсіністікпен қарап, құқықтық тәртіпті сақтауға белсенді атсалысуды сұрайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елордада көші-қон заңнамасын бұзған шетелдік елден шығарылды
12:45, 10 қазан 2024
Елордада көші-қон заңнамасын бұзған шетелдік елден шығарылды
Астанада көші-қон заңнамасын бұзған тұлғалар ұсталды
13:52, 08 тамыз 2025
Астанада көші-қон заңнамасын бұзған тұлғалар ұсталды
Қарағанды облысында көші-қон заңнамасын бұзған 33 азамат депортацияланды
10:58, Бүгін
Қарағанды облысында көші-қон заңнамасын бұзған 33 азамат депортацияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: