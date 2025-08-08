#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
539.38
629.46
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
539.38
629.46
6.76
Қоғам

Астанада көші-қон заңнамасын бұзған тұлғалар ұсталды

5-7 тамыз аралығында елордада &quot;Мигрант&quot; жедел алдын алу іс-шарасы өткізілді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 13:52 Сурет: ҚР ІІМ
5-7 тамыз аралығында елордада "Мигрант" жедел алдын алу іс-шарасы өткізілді.

Рейдті өткізу үшін көші-қон қызметі, криминалдық полиция, учаскелік инспекторлар және жол-патрульдік полиция қызметкерлерінен құралған мобильді топтар құрылып, күшейтілген режимде жұмыс жүргізілді. Үш күн ішінде көші-қон заңнамасын бұзудың 276 дерегі анықталды.

Оның 229-ы — шетел азаматтарының Қазақстанда болу тәртібі мен мерзімін бұзуы.

Сонымен қатар көші-қон режимін бұзып жүрген тұлғаларға тұрғын жай бергені және уәкілетті органдарға келген шетелдіктер туралы дер кезінде хабарламағаны үшін 35 жеке және заңды тұлға жауапкершілікке тартылды. 12 жұмыс беруші қажетті рәсімдер мен рұқсаттарды сақтамастан шетелдік жұмыс күшін заңсыз тартқаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Сот шешімімен 40 шетел азаматы Қазақстан Республикасынан шығарылды, оның ішінде 7-еуі – мәжбүрлі түрде.

Полиция ескертеді: Қазақстан Республикасының аумағында жүрген барлық тұлғалар көші-қон талаптарын сақтауы тиіс. Шетел азаматтарына тұрғынжай беретін немесе жұмысқа тартатын азаматтармен ұйымдар да қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауап береді.

Көші-қон бақылауы тек құқық бұзушылықтарды анықтауға емес, сонымен қатар қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл бағыттағы профилактикалық жұмыс тұрақты түрде жалғасын табатын болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астаналық сәнқой әжелер Болгариядан жүлдемен оралды
Қоғам
15:56, Бүгін
Астаналық сәнқой әжелер Болгариядан жүлдемен оралды
Демалыс күндері Астана, Алматы және Шымкентте аптап ыстық болады
Қоғам
15:13, Бүгін
Демалыс күндері Астана, Алматы және Шымкентте аптап ыстық болады
Қазақстан өз ядролық отынын өндіре бастайды
Қоғам
15:02, Бүгін
Қазақстан өз ядролық отынын өндіре бастайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: