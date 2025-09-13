#Қазақстан
Оқиғалар

Әкесіне жұдырық жұмсаған түркістандық жігіттің әйелінің үстінен де қылмыстық іс қозғалды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2025 16:03 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысында әкесін ұрып өлтірген азғынның әйеліне де қылмыстық іс қозғалды. Әуелі бас күдікті ретінде күйеуін қамаған Шардара аудандық полиция бөлімі енді оның келіншегіне ұрып соғу бабымен қылмыстық іс қозғап, тергеуді бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

KTK ақпаратына сүйенсек, көршісінің айуандығын апта бұрын Шардара тұрғыны жасырын түсіріп алып, әлеуметтік желіге жүктеген. Еңгезердей еркек, өз әкесіне аузына келгенін айтып, аяусыз ұрып жатқаны түсірілген. Кейін келіншегі екеуі қанға бөккен қарияны сүйретіп әкеткені анық көрінеді.Жанында кішкентай балақайлар бейқам ойнап жүргеніне қарағанда, қартқа қарсы қатыгездік отбасында үйреншікті көрініске айналған сияқты.

Артынша әбден таяқ жеген қарттың көз жұмғаны туралы ақпарат тарады. Күдікті Шардара ауданында атақты асаба, мешітте азаншы әрі мәдениет жанашыры екен. Қазір ол қамауда. Енді оның келіншегінің басына да қара бұлт үйірілді.

Бұған дейін Ташкентте анасының қолынан 7 жастағы қыз қаза тапқанын жазған болатынбыз

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
"Аутизмі бар балаларды өлтіруге шақырды": Алматы полициясы қылмыстық іс қозғады
09:35, 10 қыркүйек 2025
"Аутизмі бар балаларды өлтіруге шақырды": Алматы полициясы қылмыстық іс қозғады
Прокуратура Талғар ауданының полицейлерінің үстінен қылмыстық іс қозғады
15:40, 07 қыркүйек 2025
Прокуратура Талғар ауданының полицейлерінің үстінен қылмыстық іс қозғады
Алматы облысында кісі өлтіріп, бала ұрлады деген күдікпен ер адам ұсталды
18:37, 06 қыркүйек 2025
Алматы облысында кісі өлтіріп, бала ұрлады деген күдікпен ер адам ұсталды
