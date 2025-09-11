#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Оқиғалар

Ташкентте анасының қолынан 7 жастағы қыз қаза тапты

2022 жылдың қаңтарында Ташкент қаласының тұрғыны туған қызын аюдың вольеріне тастаған болатын. Ол кезде қыз тірі қалған, ал анасы мәжбүрлі емдеуге жіберілген еді. Алайда дәрігерлердің көмегі нәтиже бермеген сыңайлы. 2025 жылдың қыркүйегінде әйел қызын өлтірді деген күдікпен ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 15:33 Сурет: pixabay
2022 жылдың қаңтарында Ташкент қаласының тұрғыны туған қызын аюдың вольеріне тастаған болатын. Ол кезде қыз тірі қалған, ал анасы мәжбүрлі емдеуге жіберілген еді. Алайда дәрігерлердің көмегі нәтиже бермеген сыңайлы. 2025 жылдың қыркүйегінде әйел қызын өлтірді деген күдікпен ұсталды.

Gazeta.uz дерегінше, әйел қызын ас үй пышағымен бірнеше рет жарақаттаған. 7 жастағы бала оқиға орнында қаза тапты.

Биыл тамыз айында әйел психоневрологиялық диспансерден амбулаториялық бақылаумен шығарылған. Оның жағдайын бақылаған мамандар әйелдің сауығып келе жатқанын айтқан.

Бұл оқиғаға байланысты Бас прокуратура Қылмыстық кодекстің "Қасақана кісі өлтіру" бабы бойынша іс қозғағанын мәлімдеді. Ұсталған әйелдің тағы бір баласы – ұлы бар екені белгілі.

Айта кетейік, 2025 жылдың 26 шілдесінде Өзбекстанның Самарқанд облысында 34 жастағы әнші, Zeboyi Jahon сахналық есімімен танымал Зебинисо Носирова қаза тапқан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Маңғыстауда жол апатынан қаза тапқан 10 адам Бекет Ата мешітіне зияратқа бара жатқан
20:57, Бүгін
Маңғыстауда жол апатынан қаза тапқан 10 адам Бекет Ата мешітіне зияратқа бара жатқан
Маңғыстау облысында жол апатынан 10 адам қаза тапты
20:06, Бүгін
Маңғыстау облысында жол апатынан 10 адам қаза тапты
Өскеменде үй жағдайында қарасора өсіру фактісі әшкереленді
17:21, Бүгін
Өскеменде үй жағдайында қарасора өсіру фактісі әшкереленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: