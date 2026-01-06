#Халық заңгері
Оқиғалар

Ақтөбе облысында шетелдік азаматтар толы автобус бұзылып, қатты аязда жолда қалып кетті

Эвакуация, шетел азаматтары, автобус, бұзылу, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 19:41 Сурет: ҚР ТЖМ
Әйтеке би ауданында "Қостанай-Қарабұтақ" тас жолында Тәжікстаннан Ресейге бағыт алған шетелдік азаматтар толы автобус бұзылып, жолда қалып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлағандай, құтқарушылар полиция және ЖАО қызметкерлерімен бірлесіп бұзылып қалған автобустан 65 адамды, оның ішінде бес баланы жақын маңдағы ауылға эвакуациялады.

"Барлық жолаушылар Тәжікстаннан РФ-ға транзитпен бара жатқан Тәжікстан Республикасының азаматтары болып шықты. Төмен температура жағдайында барлық жолсеріктер Айке ауылындағы мәдениет үйіне жедел жеткізіліп, ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Құтқарушылардың жедел әрекеттерінің арқасында ешкім медициналық көмекке мұқтаж болмады", делінген хабарламада.

Бұған дейін тас жолдардағы шектеулерге байланысты Астанаға қарай қосымша пойыздар қатынайтын болғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
