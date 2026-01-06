#Халық заңгері
Қоғам

Тас жолдардағы шектеулерге байланысты Астанаға қарай қосымша пойыздар қатынайтын болды

Пойыз, Астана, Көкшетау, қолайсыз ауа райы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 17:30 Сурет: Zakon.kz
Тас жолдардың жабылуына байланысты жолаушыларды тасымалдау үшін қосымша электр пойыздарды жолға шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚТЖ баспасөз қызметі хабарлағандай, қолайсыз ауа райы салдарынан тас жолдарда уақытша қозғалыс шектеулері енгізілуіне байланысты өңірлер арасындағы көлік қатынасының қолжетімділігін қамтамасыз ету және жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру мақсатында қала маңындағы пойыздарды тағайындады.

Атап айтқанда, Көкшетау, Бурабай курорты, Макинка және Ақкөл станцияларынан Астана станциясына дейін жолаушыларды отырғызу үшін төмендегі пойыздар қатынайды:

  • № 6830 "Көкшетау – Астана";
  • № 7508 "Көкшетау – Астана". 

Бұған дейін Астана халықаралық әуежайы жолаушыларға шұғыл ескерту жасап, қолайсыз ауа райына байланысты кейбір рейстер белгіленген мерзімінен кешігетінін хабарлаған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ауа райына байланысты бес бағыт бойынша пойызға қосымша орындар ашылды
19:08, 16 желтоқсан 2025
Ауа райына байланысты бес бағыт бойынша пойызға қосымша орындар ашылды
Ауа райының қолайсыздығына байланысты Астанаға қосымша қалааралық пойыздар қатынай бастады
09:05, 02 қаңтар 2024
Ауа райының қолайсыздығына байланысты Астанаға қосымша қалааралық пойыздар қатынай бастады
Қазақстанда желтоқсандағы мерекеге орай қосымша пойыздар жүреді
11:13, 29 қараша 2023
Қазақстанда желтоқсандағы мерекеге орай қосымша пойыздар жүреді
