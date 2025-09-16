Түркістан облысында ер адам әйелін балғамен ұрып өлтіріп, артынша өзі асылып қалды
KTK ақпаратына сүйенсек, сұмдық жағдай Сайрам ауданындағы Қарамұрт ауылында болған. Күйеуінің мұндай қатыгездікке баруына қызғаныш себеп болған көрінеді. Себебі ол қанды қылмыстан кейін телефонына аудиожазба қалдырып кеткен дейді әйелінің туыстары. Марқұмдардың артында кәмелетке толмаған төрт бала қалды.
"Сіңлімді мына жерден ұрған кезде еті кіріп кеткен. Еті мына жерден шығып қалған. Мына жаққа тартып тігіп қойған, мына жағы жыртылған. Бәрін тігіп қойған. Сүйреген кезде қолының далағын шығарған. Денесінің сау жері жоқ",- дейді марқұм әйелдің әпкесі Мухаббат Мырхадиева.
Көршілер түнде әйелдің бір сәт шыңғырған дауысын естігенін айтыпты. Мәйіт шыққан үйден туыстары қанға бөккен балғаны да тапқан.
Жедел жәрдем шақырып абыр-сабыр болған жұрт Ділнараның күйеуін іздейді. Сөйтіп телефон шалғанда ауладағы дәретханадан қоңырау үні естілген. Есігін ашқанда жіпке асылып тұрған Нуриддин Низамовтың денесін көреді. Ол мойнына жіп салмас бұрын, телефонға аудиожазба қалдырып, бұл қадамға қызғаныштан барғанын айтып кеткен. Оны полицейлер тыңдатты дейді марқұмның туыстары.
"Мен өз әйеліме қол жұмсадым" деген. Қалай жұмсағанын айтпаған. Себебі зина көбейіп кетті. Маған айтты, біреулер, "неге мынау машинада қатының жүр" дейді. Одан кейін мен сондай істедім дейді. Қызғаныштан болып жатыр ғой". Мырзарахым Мырхадиев, марқұмның туысы
Дегенмен бір түнде көз жұмған ерлі-зайыптылар туралы көрші-қолаң жақсы пікірде. Жанжалдасқанын естіген емеспіз деп отыр. Ал полицейлер Нуриддин Низамов қылмыс жасап, өзіне қол салмас бұрын аудиожазба қалдырғанын растап отыр.
"Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алдын ала мәліметтер бойынша, жергілікті тұрғын үйде жұбайына жарақатын салып, ол қайтыс болған". Түркістан облысының полиция департаменті
Телеарна ақпаратынша, бұл Нуриддин Низамовтың екінші некесі екен. Бірінші әйелінен үш бала қалса, екінші әйелінен төрт бала тұл жетім атанды. Қараусыз қалған балалар қазір оңалту орталығында. Үлкені 13-те, мүгедектігі бар кенжесі небәрі төрт жаста екен. Енді нағашылары жетімдерді "тезірек қолға алсақ" деп отыр.
Бұған дейін Жамбыл облысында оқушы төбелестен кейін қаза тапқандығын жазғанбыз.