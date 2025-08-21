Әйелін өлтіріп, артынша өзіне қол салды: Алматыда отбасылық жанжалдың соңғы өліммен аяқталды
Алматыда ер адам әйелін өлтіріп, артынша өз-өзіне қол жұмсады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қылмыс туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тарады. Онда оқиғаның Думан ықшамауданында болғаны айтылған. 40 жастағы ер адам 38 жастағы әйелін өлтіріп, Алматы облысындағы туыстарына барып, өзіне қол салған. Алматыдағы пәтерден әйелдің мәйітін оның туысы тапқан.
Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл деректі растады.
"Қылмыс фактісі бойынша Медеу аудандық полиция басқармасының полиция бөлімінде қылмыстық іс қозғалды. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, қылмыс отбасылық жанжалдың салдарынан жасалған: ер адам әйеліне пышақ жарақатын салған. Кейін ол өз-өзіне қол жұмсаған. Басқа мән-жайлар анықталуда", – деп хабарлады ПД.
