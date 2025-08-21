#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Оқиғалар

Әйелін өлтіріп, артынша өзіне қол салды: Алматыда отбасылық жанжалдың соңғы өліммен аяқталды

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 13:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматыда ер адам әйелін өлтіріп, артынша өз-өзіне қол жұмсады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қылмыс туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тарады. Онда оқиғаның Думан ықшамауданында болғаны айтылған. 40 жастағы ер адам 38 жастағы әйелін өлтіріп, Алматы облысындағы туыстарына барып, өзіне қол салған. Алматыдағы пәтерден әйелдің мәйітін оның туысы тапқан.

Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл деректі растады.

"Қылмыс фактісі бойынша Медеу аудандық полиция басқармасының полиция бөлімінде қылмыстық іс қозғалды. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, қылмыс отбасылық жанжалдың салдарынан жасалған: ер адам әйеліне пышақ жарақатын салған. Кейін ол өз-өзіне қол жұмсаған. Басқа мән-жайлар анықталуда", – деп хабарлады ПД.

Бұған дейін түнде Алматы тауларында адасып қалған 18 жастағы турист құтқарылғандығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыдағы қарақшылық шабуыл: түн ортасында үйге басып кіріп, ер адамды жарақаттап, тонап кеткен
Оқиғалар
11:31, Бүгін
Алматыдағы қарақшылық шабуыл: түн ортасында үйге басып кіріп, ер адамды жарақаттап, тонап кеткен
"Қазавиақұтқару" тікұшағы Степногорск пен Есілден Көкшетауға екі құтқару рейсін орындады
Оқиғалар
18:59, 20 тамыз 2025
"Қазавиақұтқару" тікұшағы Степногорск пен Есілден Көкшетауға екі құтқару рейсін орындады
Астанада дәмханаға жұмысқа орналасуға келген ер адам телефон ұрлаған
Оқиғалар
17:00, 20 тамыз 2025
Астанада дәмханаға жұмысқа орналасуға келген ер адам телефон ұрлаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: