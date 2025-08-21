#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Түнде Алматы тауларында адасып қалған 18 жастағы турист құтқарылды

Түнде Алматы тауларында адасып қалған 18 жастағы турист құтқарылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 13:11
Алматы ТЖД құтқару қызметіне боз бала хабарласып, күндіз достарымен бірге тауға шыққанын, бірақ топтан қалып, жолдан адасқанын айтқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, "БАУ" бақылау-құтқару пунктінің экипажы қызметтік машинамен Проходное шатқалының тұрағына келіп, үш сағаттай жаяу жүріп өтініш берушіні іздеді. Нәтижесінде зардап шегуші Терра алаңы маңында табылып, тау жетегіне дейін сүйемелденді.

"Тәжірибесіз турист қатты тоңып, бойында тау ауруы мен бағдарсыздық белгілері білінді. Бақытына орай, мамандандырылған медициналық көмек қажет болмай, түскеннен кейін ол үйге өздігінен бара алатындай жағдайда еді",- деп мәлімдеді ведомство.

ТЖМ тауға шықпас бұрын өз тәжірибеңіз бен физикалық мүмкіндіктеріңізді ескере отырып маршрутты жоспарлау қажеттігін еске салады.

Бұған дейін Алматыдағы өрт кезінде 78 жастағы кейуананың құтқарылғандығы хабарланған болатын.

