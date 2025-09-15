#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Қарағанды облысында дизель отынын ұрлау әрекеті әшкереленді

Қарағанды облысында құқық қорғау органдары дизель отынын теміржолдың жылжымалы құрамынан жүйелі түрде ұрлап келген қылмыстық топтың әрекетіне тосқауыл қойды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 09:12 Сурет: ҚР ІІМ
Қарағанды облысында құқық қорғау органдары дизель отынын теміржолдың жылжымалы құрамынан жүйелі түрде ұрлап келген қылмыстық топтың әрекетіне тосқауыл қойды.

Арнайы операцияны Қарағанды облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері ҰҚК облыстық департаменті және көліктегі полиция департаментінің Қарағанды — Сұрыптау желілік полиция бөлімімен бірлесіп, Қарағанды облысы көлік прокуратурысының қолдауымен жүргізді.

Жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде дизель ұрлығына қатысты 28 дерек анықталды. 17 күдікті қолға түсіп, олардың заңсыз әрекеттеріне қатыстылығы тексерілуде.

Тінту барысында, шамамен 500 келі дизель отыны, жанармай тасымалдауға арналған бос канистрлер, 2017 жылы Ресей ІІМ-де жоғалған ретінде тіркелген атыс қаруы, 26 дана оқ-дәрі, 7 телефон және есірткі заттары тәркіленді.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жетісу облысында жол апатынан 10 адам қаза тапты
12:20, 14 қыркүйек 2025
Жетісу облысында жол апатынан 10 адам қаза тапты
Қарағандыда полиция заңсыз жолаушылар тасымалының алдын алуда
16:52, 13 қыркүйек 2025
Қарағандыда полиция заңсыз жолаушылар тасымалының алдын алуда
Таразда 22 жастағы азамат шешесін зорлады деп күдіктеліп ұсталды
15:09, 12 қыркүйек 2025
Таразда 22 жастағы азамат шешесін зорлады деп күдіктеліп ұсталды
