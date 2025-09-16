Қарағанды облысында ірі көлемдегі қарасора алқабы анықталды
Қарағанды облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы мен Абай аудандық полиция басқармасының жергілікті полиция қызметкерлері бірлескен рейд барысында 41 жастағы күдіктінің үй ауласынан есірткі заттарының ірі партиясын анықтады.
Тексеру кезінде полицейлер 40 түп кептірілген марихуананы тәркіледі. Олардың жалпы салмағы шамамен 5 келіні құрады. Бұған қоса, сатуға дайындалған тағы 5 келі кептірілген марихуана табылды. Сонымен қатар ауладан 68 түп өсірілген қарасора плантациясы анықталды.
Аталған дерек бойынша аса ірі көлемде есірткі заттарын заңсыз өсіру және сақтау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тәркіленген заттар сараптамаға жіберілді. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. "Қарасора" жедел алдын алу іс-шарасы жалғасып жатыр.
Полиция органдары өңірде есірткінің заңсыз айналымына қатысты кез келген деректі қатаң бақылауда ұстайтынын атап өтті.