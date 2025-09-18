#Қазақстан
Оқиғалар

Есірткі сатумен айналысқан отбасы ірі көлемдегі марихуанамен ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 11:08 Фото: Zakon.kz
Жетісу облысында "Қарасора – 2025" жедел алдын алу іс-шарасы аясында полиция қызметкерлері есірткі тасымалдау және өткізумен айналысқан қылмыстық топтың жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жедел түрде Алматы қаласынан жеткізу тізбегі анықталды. Алматы – Өскемен автожолында полицейлер 65 жастағы ер адам мен оның Toyota көлігін тізгіндеген 29 жастағы ұлын ұстады. Автокөліктің салонынан 19 келі марихуана тәркіленді.

Тергеу барысында күдіктінің ұлы есірткіні Жамбыл облысының 29 жастағы тұрғынынан алғанын айтты. Кейінгі шаралар барысында күдіктінің 66 жастағы жұбайы да анықталды.

Ол телефон арқылы күйеуі мен ұлының іс-әрекетін үйлестіріп, Алматы мен Жетісуға есірткі жеткізіп отырған. Оның тұрғылықты жерінен тағы 1 келі марихуана табылды. Облыстық прокуратурамен бірлескен іс-қимыл нәтижесінде облыс аумағында жеткізуді ұйымдастырған күдікті ұсталды.

Жамбыл облысындағы оның қожалығынан 10 келіден астам кептірілген марихуана тәркіленді. Барлық қатысушы қамауға алынды, сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

Полиция есірткіні заңсыз сатып алу, сақтау және өткізу үшін 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы және мүлкін тәркілеу көзделгенін еске салады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
