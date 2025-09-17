#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Оқиғалар

Оралда полиция қызметкерлері бет-жүзді жабатын киімдерге қатысты заң талаптарын түсіндіруде

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 15:28 Фото: Zakon.kz
Орал қаласында жергілікті полиция қызметі бөлімінің қызметкерлері қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында азаматтарға Қазақстан Республикасының заңнамасындағы жаңа талаптарды түсіндіру жұмыстарын жүргізуде.

2025 жылғы 12 шілдеден бастап жаңа ереже күшіне енді. Енді қоғамдық орындарда адамның бет-жүзін тануға кедергі келтіретін киім киюге болмайды. Яғни, бетті тұтас жауып тұратын киімдерге тыйым салынды. Бірақ бұл тыйым барлық жағдайға қатысты емес.

Кейбір ерекше жағдайларда бетті жабуға рұқсат етіледі. Мысалы: Қызмет бабында (мысалы, дәрігер, құрылысшы, полицей т.б. жұмыс барысында), Медициналық себептермен (бетперде тағу қажет болғанда), Табиғи апат немесе төтенше жағдай кезінде (қорғаныс үшін), Ауа райы өте суық немесе шаңды болғанда, Спорттық немесе мәдени шараларда (мысалы, театрдағы костюмдер, спорт киімдері т.б.).

Орал қаласының полиция қызметкерлері жаңа талапты түсіндіру жұмыстарын саябақтарда, көшелерде, сауда және ойын-сауық орталықтарында ұйымдастыруда. Әрбір тұрғынға заң нормасының мазмұны жан-жақты түсіндіріліп, адамның бет-жүзін тұмшалайтын киімдер мен аксессуарларды (бетперде, толық жабық капюшон және т.б.) қоғамдық орындарда пайдаланудың құқықтық салдары туралы ескертілуде. ІІМ түсіндіргендей, аталған заң нормасы профилактикалық сипатқа ие.

Сондықтан азаматтарға алдымен түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Тек полицияның заңды талабына қасақана бағынбаған жағдайда ғана жауапкершілік көзделген баптармен шара қолданылуы мүмкін. Полиция атап өткендей, бұл талап – азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектемей, қоғамда тыныштық пен тәртіпті сақтау, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған кешенді шаралардың бірі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бет-әлпетті жабатын киімдерге қатысты заң: қазақстандықтарға қандай киімдерге рұқсат, ал заңға қайшысы қандай
17:34, 11 қыркүйек 2025
Бет-әлпетті жабатын киімдерге қатысты заң: қазақстандықтарға қандай киімдерге рұқсат, ал заңға қайшысы қандай
Атырауда бет-әлпетті жабатын киімдерге қатысты заң талаптары түсіндірілді
14:56, 11 қыркүйек 2025
Атырауда бет-әлпетті жабатын киімдерге қатысты заң талаптары түсіндірілді
Қазақстандықтарды 2025 жылдың қыркүйегінен бастап қандай өзгерістер күтіп тұр
15:37, 02 қыркүйек 2025
Қазақстандықтарды 2025 жылдың қыркүйегінен бастап қандай өзгерістер күтіп тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: