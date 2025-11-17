Полиция бет-жүзді тұмшалауға қатысты талаптарды түсіндіру жұмыстарын жалғастыруда
Фото: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында полицейлер қоғамдық қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған жаңа заң нормаларын түсіндіру жұмыстарын жалғастыруда.
12 шілдеден бастап елімізде қоғамдық орындарда бет-жүзді толық жабатын киім мен аксессуарларды киюге тыйым салынды. Бұл шара құқық бұзушылықтардың алдын алу және қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында енгізілген.
Сонымен қатар заңда бірқатар ерекше жағдай қарастырылған.
Бетті жабуға рұқсат етіледі:
- қызметтік міндеттерді атқару кезінде қорғаныс құралдарын қолданатын мамандарға;
- медициналық көрсеткіштер бойынша, соның ішінде медициналық маскаларды тағуға;
- төтенше жағдайлар кезінде;
- қолайсыз ауа райында — қатты аяз, шаңды дауыл және т.б.;
- спорттық, мәдени және мерекелік іс-шаралар кезінде.
Полицейлер жаңа талаптар азаматтардың құқықтарын шектемейтінін, керісінше тыныштықты қамтамасыз етуге және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталғанын еске салады.
Ақпарат көзі Polisia.kz сайтында: https://polisia.kz/politsiya-bet-zhuzdi-tumshalaugha-qatysty-talaptardy-tusindiru-zhumystaryn-zhalghastyruda/
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript