Оқиғалар

Тоқаев БАӘ ислам және уақыптар істері жөніндегі бас басқармасының төрағасымен кездесті

Тоқаев БАӘ ислам және уақыптар істері жөніндегі бас басқармасының төрағасымен кездесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 17:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы БАӘ ислам және уақыптар істері жөніндегі бас басқармасының төрағасы Омар Хабтур әл-Дареймен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, пезидент мейманға ілтипат танытып, Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының VIII съезіне қатысқаны үшін ризашылық білдірді.

Сурет: akorda.kz

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Омар Хабтур әл-Дарей әлемдегі рухани ахуал мәселелері жөнінде пікір алмасып, дінаралық диалогты дамытудың маңызын атап өтті.

Сондай-ақ түрлі конфессиялар арасында өзара түсіністік пен үйлесімді нығайтуға бағытталған бірлескен күш-жігердің өзектілігіне тоқталды.

Бұған дейін мемлекет басшысының Кавказ мұсылмандары басқармасының төрағасын қабылдағанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
